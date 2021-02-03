Çocukların karda misket eğlencesi

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ın Selim ilçesinin Katranlı köyünde, karda misket oynayan çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi. Elleri üşüyen çocuklar, zaman zaman ceplerine sokarak ya da ovuşturarak ısıtmaya çalıştı.

Çocukluk döneminin sevilen oyunlarından misket, bitki örtüsünün karla kaplı olduğu kışın da tercih ediliyor. Evlerinden misketlerini alan çocuklar, köy meydanında toplanıyor ve soğuk havaya rağmen saatlerce oynuyor. Çocuklar, üçgen çizerek, misketlerini bırakıyor ve ardından atış noktası belirledikleri çizgiye geçiyor. Çizgeye en yakın bilye atan, oyunun ilk atışını yapıyor. Her bilyeye vurdukça oyun hakkını elde tutan bilye sahibi, isabet ettiremediğinde sıra ikinciye geçiyor. Yaz mevsimlerinde daha rahat oynanan misket oyunu, kışın ise çocukları zorluyor. Elleri üşüyen çocuklar, zaman zaman ceplerine sokarak ya da ovuşturarak ısıtmaya çalıştı.

Soğuk havaya alışkın oldukları için saatlerce karda oyunlar oynayabildiklerini söyleyen çocuklardan Hakkı Cantepe (13), “Köyde genelde kızak kayıyoruz. Sıkılınca kar topu oynuyoruz ya da misket. Ellerimiz üşüyor ama sıka beklerken ısıtıyoruz” dedi.

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