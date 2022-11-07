Çocukların evde yaktığı ateş yangın çıkardı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de, müstakil evde çıkan yangında 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangına çocukların evde yaktığı ateşin neden olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Çalılıöz Mahallesi 433 sokakta bulunan Ahmet A.’ya ait müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, çocukların evin içinde ateş yakmasıyla eşyalar alev aldı. Kısa sürede evi saran yangında, evde bulunan Ramazan Ş. (13), Hiranur Ş. (5) kendi imkanlarıyla evden çıkarken, Lütfiye Ş. (82) ise evde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan Lütfiye Ş., çevredeki vatandaşlar ve polis ekiplerince mahsur kaldığı evden çıkartıldı. Karbonmonoksit gazından etkilenen Lütfiye Ş., Ramazan Ş. ve Hiranur Ş. ile mahsur kalan Lütfiye Ş.’yi kurtarmak için eve giren Satılmış Demir ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. (DHA)

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