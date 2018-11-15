ÇOCUKLARIN kuduz hakkında daha çok şey öğrenmesi için harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, çocuklara “Hayvan Sevgisi ve Kuduz Aşısının Önemi” adlı eğitim düzenledi.

Genellikle hayvan ısırmasıyla bulaşan ve yakalanıldığında en yüksek öldürücülük oranına sahip enfeksiyon olan kuduz hakkında çocukların çok fazla bilgiye sahip olmaması, ebeveynlerin en büyük korkuları arasında yer alıyor. Çünkü çocuklar aşı olmamak için hayvanlar tarafından ısırılmasını veya tırnaklanması durumlarını büyüklerinden gizliyor. Aşı olunmamasının sonucu da ölüme kadar varıyor.

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü de çocukları bu konuda eğitmek için 2006 yılında başlattığı çalışmalarını bu yıl da sürdürdü. Her yıl bir ilçede devam eden eğitim bu yıl Üsküdar sınırları içerisinde başladı. İlkokul 2. ve 3. Sınıf öğrencilerine “Hayvan Sevgisi ve Kuduz Aşısının Önemi” adlı eğitim verildi.

“MİKROPLAR ÜREDİĞİNDE KUDUZ AŞISININ BİR ETKİSİ OLMUYOR”

Verilen eğitimlerde kuduz aşısının kötü bir şey olmadığını öğrenen 9 Yaşındaki Erdem Günyol, eğitim sonrası edindiği bilgileri “Mikroplar ürediğinde kuduz aşısının bir etkisi olmuyor. Sokakta yavru bir kedi görürsem ona yardım etmek için önce annesinin gelmesini beklerim. Eğer annesi yoksa onu evime alıp beslerim. Ya da sahiplenmesi için yeni doğum yapmış bir anne kediye veririm” sözleriyle dile getirdi.

9 Yaşındaki Muhammed Buğra Akgün ise, sokak hayvanlarına nasıl davranması gerektiğini şu sözlerle aktardı:

“Bir yerde yavru bir kedi bulduğumuzda annesi gelene kadar başında beklemeliyiz. Eğer annesi gelmezse ona yardım etmeliyiz. Yemek ve su vermeliyiz. Eğer sevmek istediğimiz bir kedinin yanında annesi varsa o zaman daha fazla dikkatli olmalıyız. Eğer dikkat etmemize rağmen bizi tırmaladıysa annemize söylemeliyiz. Tırmaladığı yeri 2 dakika ılık suyla yıkamalıyız. Daha sonra veterinere gidip kuduz aşısı olmalıyız.”

“ÇOCUKLARA HAYVAN SEVGİSİ AŞILIYORUZ”

2006 yılından beri ilkokul 2. ve 3. sınıf öğrencilerine hayvan sevgisi ve sağlığı eğitimi verdiklerini belirten İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Veteriner Hekimi Vildan Mutlu, amaçlarının çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisi aşılayıp, sokak hayvanlarına nasıl davranmaları gerektiğini öğretmek olduğunu söyledi. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü olarak yetişkinlere yönelik yerel hayvanları koruma görevlisi eğitimleri de verdiklerini ifade eden Mutlu, bu eğitimler sonunda gönüllü vatandaşlara yerel hayvanları koruma görevlisi kimlik kartı verdiklerini aktardı.

“ÇOCUKLAR KUDUZ AŞISI OLMAKTAN KORKUYOR”

Sahipsiz sokak hayvanlarına yardımcı olabilmek için pek çok çalışma yaptıklarını kaydeden Mutlu, çocukların kuduz aşısı olmaktan korktuklarını dile getirdi. Mutlu,“İlkokul öğrencileri genelde sokak hayvanlarıyla ilgili bir olay yaşadıklarında bunu ailelerine söylemekte çekiniyorlar. Çünkü çocuklar canları acıyacağını düşünerek kuduz aşısı olmaktan korkuyor. Biz de bu eğitimlerle bu aşının önemini anlatıyoruz. Çocukların sokak hayvanlarına nasıl yaklaşması gerektiğini öğretip doğabilecek herhangi olumsuz bir durumun önüne geçmeye çalışıyoruz” dedi.