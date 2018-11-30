Türkiye’nin yerel yönetim alanında en büyük kreş işleticisi olan Çankaya Belediyesi, çocuklara bir yandan okulöncesi eğitim veriyor bir yandan da meslekleri tanıma ağaç fidesi üretme gibi çalışmalar yürütüyor.

Çankaya Belediyesinin kreşlerinde eğitim alan çocuklar farklı alanlarda da uygulamalı eğitim alıyor. Türkiye’nin yerel yönetimlerde en kapsamlı kreş hizmetini veren ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde 7 yeni kreş daha açarak kapasitesini yüzde 60 oranında artıran Çankaya Belediyesi, çocukları Türkiye Radyo Televizyonu Haber kanalı TRT Haber’in binasına götürerek meslekleri yakından tanımalarını sağladı. İletişim projesi kapsamında haber kanalını ziyaret eden Dostluk Gündüz Bakım Evi çocukları, mikrofonu ellerine alıp anons yaparken bir yandan da kameranın başına geçtiler. Çocuklar ayrıca haberin yayına hazırlanma süreçlerini deneyimleyerek ve gözlemleyerek öğrendiler.

PALAMUTTAN FİDANA

Çevre dostu projeleriyle dikkat çeken Çankaya Belediyesi, çocuklara da erken yaşta doğa dostu davranışlar kazandırmak için çalışmalar yapıyor. Berkin Elvan Gündüz Bakım Evi çocukları da, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllüleri ile buluşarak meşe palamudunun fidan haline gelmesi için “meşe palamudu tüplemesi” çalışması yaptılar. Meşe palamudunu fidan haline getirmek için saksıya eken çocuklar, kış sonunda fidanları toprakla buluşturacak.