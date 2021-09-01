ÇOCUKLARIN AÇIK BAGAJDA YOLCULUĞU KAMERADA Yazar Editör - 1 Eylül 2021 0 3 Facebook Twitter Pinterest Linkedin WhatsApp Erzurum’da iki çocuğun otomobil bagajında yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonuyla görüntülendi. https://ajans.dha.com.tr/images/videos/2021_09/2021_09_01/3134355/erzurum-cocuklarin_acik_bagajda_yolculugu_kamerada.mp4 Tortum- Uzundere karayolunda otomobilin, değnekle kapağı açık kalması sağlanan bagajında oturup seyahat eden 12 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu gören diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Yaklaşık 80 kilometre hızla seyreden otomobil, bir süre sonra köy yoluna döndü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti. - Reklam -