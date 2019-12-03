Hentbol İkinci Lig C Grubu’nda mücadele eden Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol Takımı’nı taşıyan minibüs Yozgat’a maça giderken kaza yaptı ve biri 12 biri 14 yaşındaki iki sporcu hayatlarını kaybetti, 15 sporcu da yaralandı.

Bu olay vesilesiyle çocuklardan oluşan takımların deplasmanlı ligde oynamalarının yanlışlığına dikkat çekmek istiyorum.

Hayatını kaybeden iki çocuğun oynadığı takım Ordu ilinde kurulmuş.

Bulunduğu grupta, Kayseri, Van, Artvin, Yozgat’tan takımlar yer alıyor.

Yani, maç için adı geçen illere gitmek zorundalar. Rakip takımlar da Ordu’ya geliyor tabii.

Çocukları kent içinde servisle okullarına göndermek bile ciddi güvenlik sorunları oluştururken, onları kış ortasında köhne araçlarla yüzlerce kilometre ötedeki illere göndermenin mantığı nedir acaba?

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Bir diğer tuhaflık da şu:

Kaza yapan minibüsün şoförü, aynı zamanda taşıdığı takımın antrenörü imiş.

Ortada profesyonel bir yaklaşım olmadığı apaçık görülüyor.

Çocuklar, Allah’a emanet bir şekilde yola çıkarılmış!

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Bu arada, sadece ölen iki çocuğun oynadığı Hentbol İkinci Kızlar Ligi C grubundaki değil, aynı ligdeki A ve B gruplarındaki deplasman zorunluluğuna da dikkat çekmek gerekiyor.

A grubundaki takımlar Bolu, Bursa, İstanbul ve Kütahya merkezli. B grubundaki takımlar ise, Adana, Gaziantep, Mersin, Adana, Karaman ve Konya’da kurulmuş.

Hentbol Kızlar 1. Lig takımları da Mardin, Sivas, Elazığ, Antalya, Bandırma, Ankara ve Bolu’da.

Bir diğer deyişle Hentbol Kızlar Ligi’nde birinci lig takımları da, ikinci lig takımları da sürekli seyahat etmek zorundalar.

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Başsağlığı mesajları ile geçiştirilemeyecek kadar önemli bir sorun var ortada.

Hentbol sporunun gelişmesi için çaba göstermek iyi ama bu iş sporcuların hayatını tehlikeye sokmadan yapılmalı.

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Benim, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hentbol Federasyonu’na önerilerim şöyle:

Hentbol 1 ve 2. kızlar liglerinde deplasmanlı maçlara son verilmelidir, bir.

Takımlar, yaz aylarında düzenlenecek turnuvalarda mücadele etmelidir, iki.

Hentbol olsun, basketbol olsun, futbol olsun, hiçbir dalda çocuk yaştaki sporcular, maç için yaşadıkları illerin dışına götürülmemelidir, üç.