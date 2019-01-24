Türkiye’de yapılan araştırmalara göre çocuklarda ve gençlerde obezite oranı yüzde 25 civarında.

Özellikle çocuklarda genetik ve hormonal kaynaklı obezitenin görülme oranının düşük olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi, “Çocukluk çağı obezitesinin yüzde 90-95’i fazla kalori alımı ve yetersiz kalori harcanmasından kaynaklanıyor” dedi.

Enerji ihtiyacının çocukların büyümeleri için zorunluluk olduğuna vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Üyesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi, “Koşmak, nefes almak, yürümek, beden ısısını korumak, besinlerin sindirimi, hareket etmek, konuşmak gibi faaliyetler enerji harcayarak olur. Vücuda alınan enerji harcanan enerjiden fazla ise artan enerji gövdede yağa dönüşüp biriktirilir. Bu biçimde obezite meydana gelir” diye konuştu.

“GENETİK VE HORMONAL KAYNAKLI OBEZİTE ORANI ÇOCUKLARDA DÜŞÜK”

Obezitenin kaynağında iki sebebin yattığını söyleyen Çiftçi, “Bunların ilki genetik ve hormonal rahatsızlıklardan kaynaklanan obezitedir. başkası ise hayat tercihi ve yeme alışkanlıklarından dünyaya gelen obezitedir. Çocuklarda genetik ve hormonal kaynaklı obezite görülme oranı oldukça düşüktür. Çocukluk asrı obezitesinin yüzde 90-95’i fazla kalori alımı ve yetersiz kalori harcanmasından kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Anne ve babaların olumsuz tutumları ve yanlış beslenme alışkanlıklarının çocukların kilo almasına ortam hazırladığını vurgulayan Doç. Dr. Çiftçi, “Çocukluk asırlarında başlayıp devam eden aşırı kiloluluğun ortalama ömrü 15 sene kısalttığı belirtiliyor.Obezite çok ciddi sağlık problemlerine ve hastalıklarına yol açıyor. Damar sertliği, tıkanıklığı ve kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, horlama,nefes kesilmesi,uyku düzensizliği, bunalım bunlardan yalnızca bir kaçı” dedi.

ÇOCUK OBEZİTESİNDE TEDBİR VE TEDAVİ PLANI NELER YAPILABİLİNİR?

Doç. Dr. Çiftçi, tedbir ve tedavi planı için şunları söyledi:

“En başta aşırı kiloluluğun sebep kaynaklandığı ortaya konulmalı buda hekim tarafından çocuk muayene edilip aşırı kiloluluğun altında bir hastalığın bulunup bulunmadığı ve obezite kaynaklı sağlık sorunları detaylandırılmalıdır. Genetik, metabolik ve endokrin sistem kaynaklı sıkıntılar var ise bunlara yönelik tedaviler alınmalıdır. hayat biçimi değişikliği ve beslenme düzenlenmesi yapılmalı. anneler sürece dahil olmalı.Buradaki ana sebep kilo alımının baskılanması veya azaltılması kafi olabilir. ana amaç hayat boyu sürecek dengeli ve sıhhatli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve erişkin obezitesinin önüne geçmektir. düzgün egzersiz ve sportif faaliyetlere önem verilmeli. Hareketli hayat özendirilmeli. Televizyon, Tablet ve bilgisayar başında geçirilen süreler bedeni çalıştıracak çocuk oyunlarıyla dengelenmeli. Yüksek kalorili iştahı açan eğlencelik besinlerne mesafe konulmalı,bunun yerine saf besinler özendirilmeli. besinlerin ödül ve amaç olarak gösterilmesi davranışından uzaklaşılmalı.”