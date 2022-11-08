Çocuklarda miyopu yavaşlatan tedavi

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Çocuklarda miyop durdurma tedavisi olarak bilinen “ortokeratoloji”, aynı zamanda miyopinin (uzağı net görememe) ilerlemesini yavaşlatma tedavisi olarak da uygulanıyor.

Tedavi kapsamında görmeyi iyileştirme amacıyla korneayı yeniden şekillendirmek için özel olarak tasarlanmış kontakt lenslerin kullanıldığına dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Korneanın kalıcı olarak düzeltilmesi amacıyla yapılan tedavide lenslerin özellikle geceleri takılması gerekiyor. Ortokeratoloji tedavisini diş teli tedavisine benzetebiliriz. Lensler ilk kullanımda yüzde 60 – 70 oranında bir düzeltme sağlarken; yaklaşık 3 – 4 hafta sonrasında ise kalıcı bir onarım söz konusu oluyor. Tedavi özellikle ailesinde yüksek miyop olan ve miyopisi hızla ilerleyen çocuklarda miyopi ilerlemesini durdurmak veya yavaşlatmak amacıyla yapılıyor. Bu tedaviyi uygularken lenslerin hijyenine dikkat edilmeli” şeklinde konuştu.

Ortokeratoloji tedavisinde lenslerin kornea merkezini düzleştirmesi, ışığın göze girerken kırılma şeklini değiştirmesi ve retina tabakasına ulaşması hedefleniyor. Tedavinin başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için lenslerin düzenli olarak kullanılması gerektiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Çoğu ortokeratoloji lensi korneayı düzleştirmek için gece boyunca takılır, ardından gün içinde çıkarılır. Bu gece lensleri, korneayı yeniden şekillendirmeye yetecek kadar sağlam olmasıyla birlikte gözün sağlıklı kalması için oksijenin geçmesine izin veren sert, gaz geçirgen lenslerdir. Gece lens takma bırakılırsa, gözler belli bir zaman sonra eski şekline döner ve görme kusuru geri dönebilir. Kesin bir onarım için lensler düzenli olarak kullanılmalı” hatırlatmasında bulundu.

Lens kullanımında hijyen önemli

Maksimum görme onarımının 2 hafta veya daha uzun sürebileceğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Bazı insanlar ilk günlerde bile önemli görme iyileşmesi yaşayabilir. Bu lenslere alışana kadar gözde hissedilebilir. Ancak kullanıma devam edildikçe bu his artık ortadan kalkar. Bu lenslerin kullanımındaki riskler diğer kontak lens kullanımlarıyla benzer ancak miyopiyi durdurmak amacıyla bu lensleri kullananlar genellikle çocuk oldukları için hijyen konusunda erişkinler kadar dikkatli olmayabilir. Dolayısıyla bu durumda ailelerin dikkati çok daha fazla önem kazanıyor” dedi.

Aktif spor yapan ve genç miyopi hastaları iyi sonuç alıyor

Lenslerin gün boyu görme keskinliği sağladığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Lenslerin uygulama kolaylığı, güvenliği, ağrısız olması, cerrahi bir yöntem olmaması gibi avantajları var. Ancak bu lenslerin düzenli kullanılmaları oldukça önemli” dedi. Ortokeratolojinin düzenli astigmatı olan bireyler, gözlüğün engellediği sporla uğraşanlar ve genç miyop hastaları için önerildiğini vurgulayan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Miyopi– 0.75 dpt’den yaklaşık –5,00 dpt, astigmat –1,50 dpt’ye kadar olan hastalar için bu tedavi şekli uygulanabilir. Hafif miyopi olan ve yumuşak kontak lenslerle ilgili komplikasyon yaşayanlar da Ortokeratoloji tedavisinden iyi bir sonuç alabilir” dedi.

Bununla birlikte bazı göz yapılarının Ortokeratoloji tedavisi için uygun olmadığını söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Kurala aykırı astigmat, kalıcı astigmat, geniş pupil (göz bebeği), düşük kapak, çok düz kornea, patolojik kuru göz sendromu yaşayan bireyler için bu tedavi yöntemi ne yazık ki uygun bulunmuyor” şeklinde konuştu.