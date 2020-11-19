Çocuklarda hiperaktiviteye akupunkturla çözüm

İSTANBUL, (DHA)- Çocuklarda görülen hem fiziksel hem psikolojik sorunların akupunkturla tedavi edilebileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran “Akupunktur tedavisiyle çocuklarda sık görülen obezite ve psikolojik kaynaklı dikkat eksikliği, hiperaktivite, baş ağrıları, gece altını ıslatma, iştahsızlık gibi durumlara çözüm bulunabiliyor. Ayrıca çocuklarda sık görülen alerjik rinit, astım, cilt hastalıkları, epilepsi ve nörolojik hastalık temelli kalan doku bozukluğunda da akupunktur başarılı sonuçlar veriyor” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, akupunktur tedavisinin yetişkinler dışında çocuklarda da hem fiziksel hem psikolojik gelişiminde büyük rol oynadığını belirterek açıklamalarda bulundu. Dr. Koran, “Akupunktur yaklaşık 3000 yıllık geçmişi olan uzak doğu tedavi şeklidir. 1979 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen akupunkturun; 300’ün üzerinde hastalıkta tedavi etkisi olduğu kabul edilmiştir. Akupunktur tedavisi yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da kullanılır. Tüm dünyada çocuk hastalıklarında akupunktur tedavisi yaygın bir şekilde uygulanmakta olup Amerika’da çocuk ağrı kliniklerinin 1/3’ünde akupunktur tedavisi gerçekleştirilir” diye konuştu.

“DİKKAT EKSİKLİĞİ VE ALERJİYE KARŞI ETKİLİ”

Akupunkturun çocukluk çağı hastalıklarındaki uygulanma durumlarına bakıldığında ilk sırayı obezitenin aldığını ifade eden Dr. Koran, şu bilgileri verdi:

“Obezite artık çocukluk yaşlardan başlayan bir hastalıktır. Obezite tedavisinde akupunkturun etkisi; çocuğun iştahını kapatır ve açlık esnasında görülebilen mide kazınmalarını azaltır. Ayrıca açlık durumundaki stres ve öfke kontrolüne de destek verir, vücudun metabolizmasını hızlandırarak yağ yakmayı artırır. Tüm bu etkileri ile obezite tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır. Bunun dışında akupunktur tedavisi çocuklarda sık görülen ve psikolojik temelleri olduğu düşünülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite, baş ağrıları, gece altını ıslatma, iştahsızlık gibi durumlarda da oldukça etkilidir. Ayrıca çocuklarda sık görülen alerjik rinit, astım, cilt hastalıkları, epilepsi ve nörolojik hastalık temelli kalan doku bozukluğunda da akupunktur tedavisi başarılı sonuçlar vermektedir.”

“KİMYASAL YA DA İLAÇ VERİLMİYOR”

Çocuklardaki akupunktur tedavisini anlatan Dr. Koran, “Akupunktur tedavisinde hastanın vücuduna herhangi bir kimyasal madde ya da ilaç uygulanmaz. Akupunktur vücudun kendini iyileştirme gücünü harekete geçirerek etki eder. Bunu da cildimiz üzerindeki özel akupunktur noktalarını uyararak gerçekleştirir. Akupunktur noktalarının uyarılması özel saç teli kalınlığında, tek kullanımlık akupunktur iğneleri ile yapılır. Akupunktur tedavisi ağrılı bir tedavi olmamakla beraber çocuk ve bebek hastalarda yaşanabilecek korku ya da huzursuzluk doğal bir durumdur. Bu gibi durumlarda modern teknolojik akupunktur cihazları kullanılır. Bu cihazlar sayesinde iğne kullanmadan da çocuk ve bebeklerde akupunktur tedavisi yapılabilir” ifadelerini kullandı.