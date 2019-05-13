Çocuklarda geç gelişimin yüzde 70’i tespit edilemiyor

Pediatristlerin klinik müdahale ve gözlem yoluyla gelişmesi geciken çocukların yalnızca yüzde 30’unu yakalayabildiğini ifade eden Prof. Dr. Nilgün Sarp, “Oysa doğru bir gelişimsel tarama sistemiyle bu oran yüzde 70-80’lere çıkabilir” dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından düzenlenen, “Çocuk Gelişimi ve Psikopatolojisi Sempozyumu”nda bir araya gelen uzmanlar internet ve sinemanın çocuklar üzerindeki etkisini ele aldı. Alanında uzman çocuk gelişimci, eğitimci ve akademisyenlerin yanı sıra psikolog, psikiyatrist, ergoterapist ve fizyoterapist katıldı.

Sempozyumda konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kültegin Ögel, internet bağımlılığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İnternet bağımlılığı ile madde bağımlılığı arasında hiçbir fark olmadığını belirten Prof. Dr. Kültegin Ögel, “Çocuklar gerçek yaşamda sahip olmak istedikleri nitelikleri avatarlarına yükleyip, oyunlarda sunulan hızlı ödül alma sistemine kapılıyor. Sosyal medyada ise anonimliğin arkasına saklanarak kendilerini gerçekleştiriyorlar, tüm bunlar bağımlılıkta önemli etkenler” dedi.

Prof. Dr. Ögel internet bağımlısı çocukların ortalama 6-7 saatten sonra geçirdikleri süreden zevk almaya başladığı, bu yüzden saat değil gün kısıtlamasıyla durumun kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

“GEÇ GELİŞİMİN YÜZDE 30’U TESPİT EDİLİYOR”

Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nilgün Sarp ise çocuk gelişimcilerin psikopatolojideki yeriyle ilgili bir sunum yaptı. Prof. Dr. Sarp, “Pediatristler klinik müdahale ve gözlem yoluyla gelişmesi geciken çocukların yalnızca yüzde 30’unu yakalayabiliyor. Oysa doğru bir gelişimsel tarama sistemiyle bu oran yüzde 70-80’lere çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Gelişim bozukluğunun tespiti için 0-3 yaşın hayati olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sarp, çocukla bire bir ilgilenen kişisel gelişim programlarının devletle istişareli olarak yürürlüğe sokulması gerektiğini vurguladı.

“ÇOCUKTAN KATİL DOĞABİLİYOR”

Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Program Direktörü Prof. Dr. A. Tamer Aker de sinema dünyasından çocuk gelişimiyle ilgili örnekler verdi. Sinemanın çocuk gelişimi üzerindeki izlerini görmek için toplumun tutumuna bakmak gerektiğini belirten Prof. Dr. Aker, “Bir çocuktan bir katil doğabiliyor. Bunun beyaz perdedeki en güzel örneklerinden biri Star Wars’un fenomen figürü Anakin Skywalker’dır. Yaşadığı travmalar onu Darth Vader’a toplu katliam yapan bir katile dönüştürmüştür. Hayatta da bunun gibi travmalara bağlı çocuk gelişim bozuklukları, ileride toplumun tümüne etki eden kişilik bozukluklarına neden olabilmektedir” şeklinde konuştu.

TRAVMANIN ETKİLERİ SONRADAN ÇIKABİLİYOR

Travmaların çocuk gelişimi üzerine etkileriyle ilgili bir başka sunum da Çocuk Gelişimi ve Erişkin Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Sennur Zaimoğlu tarafından gerçekleştirildi. Gelişimsel psikopatoloji alanında çalışırken örseleyici yaşantıların beyin üzerine etkilerini inceleme fırsatı yakaladığını belirten Prof. Dr. Zaimoğlu, “Çocuklukta fiziksel cinsel ya da duyusal manada kötü muamele görmüş insanlar ileriki yaşlarda nörolojik olarak bu izleri taşımaya devam ediyor. 9 bin 382 birey üzerinde yapılan araştırmayla bireylerin geriye dönük örseleyici yaşantılar incelendi. Bu bireylerin yüzde 40’ı psikiyatrik bir bozukluktan mustarip çıktı. Erken yaş travmaları majör depresyon, bipolarlık ya da bağımlılık gibi sorunları beraberinde getiriyor” dedi.