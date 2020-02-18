Toplum içerisinde en az yetişkin bireyler kadar çocuklar da depremden oldukça etkilenirler.

Deprem sonrasında günlük düzene dönmek zor olabilir; Çocuğun beslenme alışkanlıklarına, uyku rutinine, kişisel bakım durumlarına ve de okula devamlılık düzenlerine adaptasyon sağlayamaması, problem yaşaması gibi durumlar görülebilmektedir. Çocuklar bir tehlike durumlarıyla karşılaştıkları zamanlar da güvenlik ihtiyaçlarının ebeveynleri ya da diğer yakınları tarafından karşılanmasını beklerler. Deprem sonrası çocuklarımızda LGS Stresi ise bir diğer önemli konudur.

Ebeveynlerin tepkileri ne kadar şiddetli olursa çocukların duyguları da o derece etkilenir.

Anne ve bana sakin kalmayı başarıp güvende olduklarına dair tepkilerini koruyabilirlerse çocuk güvende oldukları mesajını alır ve duyguları da bu yönde şekillenir. Ebeveynlerin panik durumları çocukları oldukça etkiler ve bu durumda kaygılarını ne kadar yükseltirlerse çocuklar da aynı derece kaygılanırlar.

Seren KARABULUT – Uzman Klinik Psikolog & Aile Danışmanı

Deprem afeti, çocukların güven alanını sarsmış olduğu için çocuklar günlük yaşama adapte olmakta zorluk yaşayabilirler ve sürecin oluşturmuş olduğu belirsizlikler çocukların yaşam alanını zorlaştırır. Çocukların deprem sonrasında güvende olma gereksinimi oldukça zarar görmüş olması sebebiyle deprem vb. doğal afetleri oldukça derin ve stresli biçimde yaşarlar. Bunun etkisi ile çocuklarda akut stres bozukluğuna sebep olan davranış değişiklikleri ya da travma sonrası stres bozukluğu görülme ihtimali yüksek olur.

Bu süreçte çocuklarla konuşurken göz hizalarına inerek, ellerini tutarak konuşulması güvende hissetmelerine yönelik faydalı davranışlardır. Çocuklara güven veren ifadeler ile “güvendeyiz, seni seviyorum, seni koruyacağım, yalnız değilsin”, gibi cümlelerin kullanılması ve tekrar edilmesi, fiziksel ve duygusal temasın kurularak ihtiyaçların karşılanması rahatlatmak açısından önemlidir.

LGS Stresi, özellikle LGS sınavına girecek olan çocuklarda, hem sınav kaygısı hem de yaşanmış olan olumsuzlukların katmış olduğu; geride kalmışlık hissiyatı yaşanmış olan olumsuz duyguları oldukça pekiştirme işlevi görmüş olabilir.

Çocuklara deprem sonrasında ebeveynlerin, yakınlarının ya da toplumun yaklaşım tarzı oldukça önem arz eder. LGS Stresi ebevynlerinin desteği ile üstesinden gelinebilir.

Öncelikle süreci anlamlandırabilmek ya da tanımlayabilmek oldukça sağlıklıdır.

Bu süreçte destek olabilmek, hiçbir şey için geç kalınmadığını anlamlandırabilmek ve günlük rutine geri döndürebilmek için destekçi olmak fayda sağlayacaktır. Çünkü anlamlandırılamayan şeyler zihinlerde travma olarak kalır ve anlamlandıramadığımız şeyleri düzeltebilmek zor olur. Anlamlandırılabilen şeyler kötü ya da olumsuz bir anı olarak zihinlerde yer alabilir ve odağı değiştirebilmek daha kolay olabilir. Bu sebeple bastırmadan, yaşanılan durumu ve duyguları tanımlayıp, paylaşabilmek oldukça önemlidir.

Sınava girecek olan öğrencilerin yaşanmış olan bu afet sonrasında kaygılarının artması yaşanabilecek durumlardandır.

Afet sonrasında bireylerde LGS Stresi, başarısız olacağım, akranlarıma göre konularım geride kaldı. Yetiştirmeyeceğim, dikkatimi veremeyeceğim , kazanamayacağım gibi düşünceler oluşturması ve beraberinde olumsuz duygular getirmesi normaldir. Öncelikle öğrencilerin yaşanmış olan bu süreci kabullenebilmesi ve depremin diğer afetler gibi yaşanılabilecek doğal bir afet olduğunu anlamlandırabilmesi önemlidir. Afet sonrasında özellikle yaşanılan olumsuz durumların bastırılmaması ve paylaşımlarla ifade edilmesi önem arz eder.

İlk zamanlarda hiç bir şey olmamış gibi devam etmeye çalışmak ve eski rutine geri dönmek zor olabilir ya da kendini bırakmak , boşvermek gibi düşünceler ve akabinde davranışlar ile pekişebilir. Yavaş yavaş eski düzene dönmeye yardımcı başlangıçlar sağlıklı olacaktır. Eski çalışma düzenine bir anda dönebilmek ya da eskisi gibi verim alabilmek çok kolay olmayabilir. Sabırlı olmak ve cesaret gösterebilmek önemlidir. Çalışılması gereken dersler başlangıçta odaklanma ya da verim elde etme sürecinde çok kolay olmayabilir. Eski çalışma alışkanlıklara belki biraz daha küçük adımlarla dönmeye çalışmak fayda sağlayacaktır. Bazen alınan önerilere ya da sergilenen davranışlara rağmen süreç işe baş etme durumlarında zorluk yaşanabilir.

Toplum olarak diğer sağlık sorunlarında olduğu gibi ruh sağlığımıza da önem vermeliyiz ve gerektiği durumlarda uzman desteği almaktan çekinmemeliyiz.