TRUMP Art Gallery’deki ‘AnatoMia’ sergisi kapsamında çocuklara yönelik atölye yapıldı. 7-12 yaş aralığındaki çocuklar kese kâğıdından ağaç tasarladı.

Çocuklar dün Trump Art Gallery’de kese kâğıtları ile hayal güçlerini kullanarak üç boyutlu ağaç tasarladı. Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery’de, sanatçı Heval Tonger Yazıcı ‘AnatoMia’ sergisi kapsamında 7-12 yaş aralığındaki çocuklarla atölye çalışması düzenlendi. Kese kâğıdından hayal güçleri ile üç boyutlu ağaç tasarlayançocuklar sonra da onu diledikleri gibi renklendirdi.

GÜNLÜK OBJELERİ KULLANDILAR

Kendi sergisinde de çok farklı malzemeleri bir arada kullandığını ifade eden Sanatçı Başak Heval Tonger Yazıcı, “Bu etkinlikte de çocuklar günlük objeleri bir sanat objesine dönüştürecekler. Kese kâğıdı gibi iki boyutlu bir üründen üç boyutlu bir form yaratacaklar. Yaratıcılıklarını kullanarak bir sanat eseri üretmiş olacaklar” dedi.

Çocukların evde de uygulayabileceği kolay malzemelerle çalıştığını dile getiren Sanatçı Yazıcı, “Kese kâğıdını bir ağaç formuna dönüştürüp daha sonra o ağaç formunu düz bir yüzeye yapıştıracaklar. Ve rölyef yani yükseklik etkisi yaratacaklar. Kendi yaratıcılıkları doğrultusunda da renklendirerek dekore edecekler” diye konuştu.