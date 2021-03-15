Çocuklar için eğitici ahşap oyuncaklar üretiyor

İZMİR’in Urla ilçesinde Dr. Levent Köstem, çocukluğundan beri ilgi duyduğu ahşap oymacılığını atölyesinde yaptığı oyuncaklarla sürdürüyor. Köstem, ürettiği ahşap oyuncaklarla çocuklara hayvan sevgisi, doğa sevgisi ve temel beceriler kazandırmayı amaçlıyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Levent Köstem, 2 sene önce kurduğu Zeytinyağı Müzesi’nin bir bölümünü çocukluğundan beri ilgi duyduğu ahşap oymacılığına ayırdı. Büyük bir marangoz atölyesi, toplantı odası ve sergi alanı oluşturan Köstem, çocuklar için ahşap oyuncaklar tasarlayıp, üretiyor. Önce çizimleri oluşturan Köstem, ürettiği oyuncaklarla çocuklara hayvan sevgisi, doğa sevgisi ve temel beceriler kazandırmayı amaçlayarak, eğitici oyuncaklar yapıyor. Eşi Güler Köstem ise oyuncakların boyanmasında ona yardımcı oluyor. Çift, her hafta farklı bir ahşap oyuncak üretirken, zararsız boya ve cilalar kullanıyor. Denge bisikletinden kuş yuvasına, yap- bozdan arabaya birçok ahşap oyuncak, çocuklarla buluşmayı bekliyor.

Ahşap oymacılığına küçük yaşta merak saldığını anlatan Uzm. Dr. Levent Köstem, “Buca 23 Nisan İlkokulu’nda okudum. Oradaki hocalarımızla maketler yaptık, mumları eriterek elmalar yaptık. O bende bir alışkanlık yaptı. Çocukluğumdan beri bu işlerle uğraşıyorum. Doktor olduktan sonra da evimin balkonunda devam ettim. Yıllar içerisinde, çok fazla oyuncak projesi topladım. Şu an elimde binlerce proje var. Bu atölyede de çocuklara oyuncaklar yapıyoruz. Oyuncak, eğitici bir alet. Montessori ve Waldorf okullarının kendi içinde mantıkları var. O mantıkla çocuklara ahşap oyuncak yapıyoruz. Kuş evi yapıyoruz, çocuk doğayı sevmeye çalışıyor. Ona meraklandığı anda kuş türlerini öğreniyor. Denge bisikleti yaptık, bu yurt dışında çocuğun öz güvenini kazanması için çok önemli bir araç” dedi.

‘BİR ZEYTİN AĞACI 8- 9 SENEDE KURUYOR’

Oyuncaklarda zeytin, maun ve çam ağaçlarını kurutup kullandığını söyleyen Uzm. Dr. Köstem, “N71 denen bir dünya standardı var, çocuğa zararlı olmayan malzemelerin kullanılması lazım. Ahşaplar zaten doğal, kontrplaklarda da sertifikası olan boyalar kullanıyoruz. Boyayı renklendirmek için kullanıyoruz fakat ahşapta boya kullanmayacaksak, cilalamak için kendi ürettiğimiz balmumu ve zeytinyağı karışımını kullanıyoruz. Ekmek tahtası da üretip, satıyoruz. Ahşap ne bulursak atıyoruz kenara, kurutuyoruz. Ahşabın bozulmaması için kurumaya dikkat etmek lazım. Çiftliğimizde budadığımız zeytinleri atmıyoruz. Bir kısmını parçalayıp gübre yapıyoruz, yakmıyoruz. Oyuncakta kullanılacak bir boyuttaysa kesip, kurutuyoruz. Bir zeytin ağacı 8- 9 senede kuruyor” diye konuştu.

‘ÇOCUKLAR BURADA KENDİLERİ OYUNCAK YAPMAYI ÖĞRENSİN’

Atölye ve toplantı alanını çocuklara açmak, çocukların aileleriyle gelip, atölyelere katılabileceği bir alan yaratmak istediğini söyleyen Uzm. Dr. Köstem, “Biz burada sadece kendimiz üretmek istemiyoruz. Geniş bir alan var. Çocuklar aileleriyle gelsin, oyuncakları demonte verelim, çocuk kendisi yapmaya çalışsın istiyoruz. Yarısını bitirince burada bıraksın, birkaç hafta sonra bir daha gelsin ve tamamlasın istiyoruz. Oyuncakların birçoğunu demonte olarak vereceğiz ki öğrensinler. Rölyef çalışması da yapıyorum, ders almak isteyenlere ders vermek istiyorum. Bu işin ustalarının da buraya katılmalarını çok istiyorum. Gelsinler atölyelere katılsınlar, tecrübelerinden birçok insan faydalansın. Şöyle bir hayalim var; 3 oyuncak ürettiğimizde birisi buranın masrafını çıkarsın, birisi genel giderlerini karşılasın, bir tanesini de fakir bir çocuğa verelim. Temel amacımız, burada bir eğitim vermek. Oyuncakları da eğitmek için yapıyoruz. Bazı oyuncaklar evde çöp ayrıştırmayı anlatıyor. Bu konuda bilgi almak isteyen herkese açığız. Pandemiden sonra atölyeler düzenleyip, çocuklarımızı ağırlayacağız” dedi.