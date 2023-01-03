ÇOCUKLAR GÜLERSE DÜNYA GÜLER

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Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın; “Sosyal Belediyecilik anlayışımızla, çocuklarımıza hem eğitim alanında hem de sosyal anlamda imkânlar dâhilinde her türlü desteği ve hizmeti vermeye çalışıyoruz.” dedi.



Başkan Aşkın; “Kimse Üşümesin, Hiç Kimse Üzülmesin diye, İlçemiz sınırları içerisindeki okullarda eğitim gören kışlık botu, kabanı olmayan 350 öğrencimizin kışlık giyim ihtiyaçlarını tamamladık. Gerekli tüm yardımları yapmaya gayret ediyoruz, yalnızca bu soğuk kış günlerinde değil, çocuklarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Onların yüzünde bir nebze mutluluk oluşmasına vesile olduysak ne mutlu bizlere.”dedi.