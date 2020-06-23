Bugünlerde çocuklar zamanlarının büyük çoğunluğunu evlerinde geçiriyor. Bu noktada onları evde yaşanabilecek kazalardan korumak büyük önem taşıyor. Özellikle küçük yaştaki çocukları evlerde bekleyen risklerin başında elektrik kazaları geliyor. Bunun için de mutlaka gereken önlemleri almak gerekiyor. Alabileceğiniz ilk önlem ise topraklı ve çocuk koruması olan prizleri tercih etmek. Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider kuruluşu Panasonic Life Solutions Türkiye’nin VİKO marka, lisanslı Karre Kids serisi hem çocukların odalarını sevdikleri kahramanlarla süslüyor hem de gereken güvenlik ihtiyaçlarını karşılıyor.

Evinizde elektrik kaynaklı kazalara karşı önlem alın!

Çocukların sağlığı ve güvenliği her şeyden önemli… Bu yüzden mutlaka evdeki olası kazalara, özellikle de elektrik kaynaklı olabilecek sorunlara karşı önlemleri zaman kaybetmeden almak şart. Örneğin banyoda suyun yakınına saç kurutma makinesi koymamaya özen gösterin, evinizde mutlaka topraklama yapıldığındanemin olun. Prize takacağınız cihazın kapalı olmasına dikkat edin, evdeki prizlerinizi mutlaka çocuk korumalı olanlarla değiştirin. Çocuğunuzun futbol tutkusu varsa bizim önerimiz, VİKO’nun lisanslı Karre Kidsserisinin Tsubasa tasarımları…. Çünkü Tsubasa, tüm çocuklar için yeşil sahaların en büyük kahramanları arasında. Üstelik Tsubasa; kırmızı-beyaz, siyah-beyaz, sarı-lacivert, sarı-kırmızı ve bordo-mavi renklerle de kalpleri fethediyor. Kaptan Tsubasa temalı elektrik anahtarı ve prizden oluşan koleksiyonda, dekorasyon kadar güvenli kullanım da ilk sırada geliyor.Özel koruma kapaklı ve çocuk koruma özellikli Karre Kids Tsubasa priz modelleri, prizlerden kaynaklanabilecek elektrik çarpmalarına karşı güvenlik sağlıyor.