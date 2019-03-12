Çizgi filmler çocukların hayal dünyasını genişletiyor; minikler için hem “eğlendirme” hem de “öğretme” rolü üstleniyor.

Düşünme sistemi yetişkinlerden çok daha farklı olan çocuklar, çizgi filmleri izlerken kendilerini izlediklerinin parçası haline getiriyor ve yaratıcılıklarını geliştiriyor. Yalnızca yaşam alanlarımıza değil, sürdürülebilir geleceğe de aydınlık katmayı amaç edinen Panasonic Eco Solutions Türkiye de çizgi film atölyesi ile devlet okullarında bir ilke imza atıyor. Böylece ilkokul öğrencilerinin kendi çizimlerinden oluşan karakterler, renkli animasyonlara dönüşüyor.

Çocuklar, Çizgi Film Atölyesinde Yaratıcılıklarını Geliştiriyor…

Panasonic Eco Solutions Türkiye; faaliyet gösterdiği bölgenin toplumsal öncelikleri konusunda sorumluluk almaya devam ediyor. Türkiye’nin kurumsal sosyal sorumluluğa en çok önem veren kuruluşları arasında yer alan Panasonic Eco Solutions Türkiye, Sancaktepe İbni Sina İlkokulu’na kazandırdığı çizgi film atölyesi ile ilkokul çağındaki çocuklara yaratıcılıklarını ve el becerilerini geliştirmenin en eğlenceli yolunu sunuyor. 6 yıldır faaliyet gösteren çizgi film atölyesinde, çocuklar Animatör Ezgi Çelik gözetiminde eğitim alıyor. Eğitimde özgün hikayeler ve çizgi karakterler yaratan çocuklar, bu şekilde hayal güçlerini özgürce kullanıyor. Uygulama aşamasında ise bu karakterleri gerçeğe dönüştürürken el becerilerini geliştiriyor. Öte yandan yarattıkları karakterlerin seslendirmelerini bile kendileri gerçekleştiren minikler, çizgi film yapımı konusunda çok şey öğreniyor.

“Öğrenciler, Çizgi Film Yapımı Konusunda Örnek Başarılara İmza Atıyor…”

Kurumsal Marka Yönetimi Genel Müdürü Aysel Özaltınok “Panasonic Eco Solutions Türkiye olarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamak için ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek adına büyük çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda, faaliyet gösterdiğimiz bölgenin çevresel ve toplumsal öncelikleri konusunda sorumluluk almak üzere hayata geçirdiğimiz ‘Yerel Kalkınmaya Destek’ projemiz uzun süredir devam etmekte. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak 6 yıldır faaliyet gösteren çizgi film atölyemizden yararlanan birçok öğrenci, yeteneklerini oldukça yaratıcı bir ortamda geliştirme fırsatı buldu. Projemizle, çocukların hayatlarında başarılı ve aydınlık geleceğe doğru bakmalarını sağlayan bir pencere daha açtığımıza inanıyorum. Çünkü yetenekli çocukların hayal dünyalarının gelişimine değer katan atölyemizde eğitim gören öğrenciler, çizgi film yapımı konusunda gerçekten örnek başarılara imza attılar. Bugüne kadar enerji verimliliği, geri dönüşüm ve güvenli okul temalarında 5 çizgi film tamamlayan öğrenciler, seslendirmelerini dahi kendilerinin gerçekleştirdiği filmler sayesinde yeteneklerini keşfetme imkanı buldular.’ dedi.