Çocuklar “Atık Uzmanı” oldu

Çankaya Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Atık-Geri Dönüşüm Bilim Okulu” projesi ikinci kez hayat buldu.

İlki geçen sene yapılan projenin yeni “Atık Uzmanları” göreve hazır.

Çankaya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Yönetim Birimi ile Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü arasında başlatılan çalışmanın ikincisi, Çankaya Belediyesi Yüzüncüyıl Çankaya Evi’nde gerçekleştirildi. Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Cem Gerçek’in öncülüğünde H.Ü. Atık Yönetimi Topluluğu öğrencileri tarafından verilen eğitime bu yıl, Türk-İş Blokları İlkokulu öğrencileri katıldı. İki gün süren proje kapsamında 50 minik öğrenciye, atık ve geri dönüşümün ne olduğu ve önemi ile ilgili bilgilendirme sunumu, origami örneklerinin yapımı, istasyonlarda öğrenme çalışmaları bilimsel bakış açısıyla uygulamalı olarak anlatıldı.

İki saat süren eğitimlerin ardından öğrencilere “Atık Uzmanı” belgeleri dağıtıldı.