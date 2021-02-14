Çocuklar aileleriyle birlikte karın tadını çıkardı

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL’da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de etkili oldu. Kartal’da aileleriyle birlikte dışarı çıkan çocuklar karın keyfini doyasıya çıkardı.

Anadolu Yakası’nda etkili olan kar yağışı nedeniyle her yer beyaz bir örtüyle kaplandı. Kartal Yakacık’ta aileleriyle birlikte dışarı çıkan çocuklar 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasına bir gün kala karın tadını doyasıya çıkardı. Kimileri kar topu oynadı kimileri ise ellerine aldıkları poşetlerle yokuş aşağı kaydı. Eğlenceye zaman zaman aileler de katıldı. Çocuklar ve ailelerinin keyifli anları kameralara yansıdı.

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