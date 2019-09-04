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      Kültür-Sanat Haberleri

      Beylikdüzü’nde Eypio rüzgarı esti

      Editör -
      BEYLIKDÜZÜ Belediyesi 6. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın 3. Gününde sahne alan ünlü rapçi Eypio, söylediği şarkılarla gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.
      Eğitim Haberleri

      Veliler el ele verdi, okulu tamir edip boyadı

      Editör -
      KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, daha önce köy enstitüsü olarak hizmet veren Pazarören Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Lisesi'nin boya ve tamirat işlerini veliler yapıyor.
      Eğitim Haberleri

      Avrupa’nın seçkin hukukçuları Çeşme’de buluşacak

      Editör -
      İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, bu yıl 22’ncisini düzenlediği ‘Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı’ kapsamında Avrupa üniversitelerinin seçkin hukukçularını Çeşme’de bir araya getirecek.
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