Türkiye’nin ilk ‘Çocuk Sanat Festivali’ 2’nci yılında birbirinden renkli etkinliklerle binlerce çocuğu sanatla buluşturacak. Festivalden elde edilecek gelir, Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacak.

30 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında Zorlu PSM ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festivalde, 1-15 yaş arası çocuklar, resimden müziğe, danstan tekstil boyamaya, animasyondan mutfak atölyesine kadar çok sayıda atölyeye katılma fırsatı bulacak. Münhasır Fikirler Reklam Ajansı tarafından organize edilen etkinlikte, Tan Sağtürk Akademi’de çocuklar duygularını dansla anlatırken, Ragıp Savaş Sanat Akademisi’nde yaratıcılıklarını drama ile ifade edecek. Resim tutkunu çocuklar ise, Devrim Erbil, Çağatay Odabaş ve Yiğit Yazıcı atölyelerinde hayallerini çizgiler ve renklerle tuvale aktaracak. Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin çocuklarla keyifli seramik atölyeleri yaparken, Gupse Özay ve Sevinç Erbulak ise çocuklara kitaplarını okuyacaklar. Elde edilecek gelir ise, Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacak.

Festival bez bebek ve ahşap oyuncak yapımı, geleneksel sahne sanatları, geleneksel Türk el sanatları, ritim, vokal, drama, maske, kukla, grafiti, tabak- tekstil boyama, sinema, gibi birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

