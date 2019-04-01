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1 Nisan 2019
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Çocuk oyuncağı oldu!

Erden Aktoğu Erden Aktoğu

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Milyonların sevdası, sihirli oyun futbolun kurallarıyla son zamanlarda hayli fazla oynanıyor. Yabancı oyuncu sayısındaki sürekli değişimlerle baş döndüren Türkiye Futbol Federasyonu’nun son kararları tartışmaya oldukça açık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın sonrasında harekete geçen Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu, toplanıp başkanların görüşünü aldı. Kuralın kademeli olarak azalarak 2019-20’den itibaren yabancı sayısının önce sekize sonra da her yıl birer eksilerek beşe kadar düşeceği belirtildi

Lucescu’nun “Süper Lig’de izleyecek milli takıma çağıracak Türk futbolcu bulamıyorum” sözlerinin ardından bazı yerli oyuncular ve teknik adamlar, kurala yeniden kısıtlama getirilmesi yönünde açıklamalar yapmıştı.

İşin aslında Lucescu’nun söylediklerine çok da yanlış demek mümkün değil. Doğrusunu ifade etmek gerekirse, 12 yılda tam dokuz kez değişim gösteren yabancı kuralı tam anlamıyla bir oyuncak gibi didiklenip durdu.

İlk olarak 2005-2006 sezonunda altı yabancı kuralı, 2007-2008’de sezon başında 6+17 sistemine, devre arasında ise, 6+2’ye dönüştü. 2008-2009’da kural 6+2+2 oldu. Kurala göre en fazla altı yabancı sahada, ikisi ise yedek kulübesinde, diğer ikisi de tribünde oturdu. 2009-2010’da 6+2 sistemine geçildi. Takımlar, altısı ilk 11’de, ikisi yedek kulübesinde olmak üzere, toplam sekiz futbolcuyu maç kadrolarına alma hakkına sahip oldu. Kural 2010-2011’de, 6+2+2’ye dönüştü.

Yeni kurala göre, kulüpler on yabancı futbolcu transfer etme hakkına sahip oldu. Ancak son eklenen artı ikideki yabancılar maç kadrosuna giremiyordu. 2011-2012 sezonunda, kulüplerin transfer edebileceği yabancı oyuncudaki sınır kalkarken, maç kadrolarında 6+2 yabancı kuralı devam etti. 2013-2014’de 6+0+4 olan sistemde kulüpler en fazla on yabancı transfer edebildi, esame listesine ise en fazla altı futbolcu yazabildi. 2014-2015 döneminde, TFF önceden 5+0+3 şeklinde aldığını duyurduğu kararı, sezon başında 5+3’e dönüştürdü.

Kulüpler sekiz yabancı transfer edebilecek ve beşi sahada üçü tribünde olacaktı. Artı üç kısmındaki üç yabancının da kulübede olmasına izin verildi. 2015-2016 sezonunda TFF, Kulüpler Birliği ile anlaşarak aldığı kararda, kulüplerin belirleyeceği 28 kişilik kadrolarında 14 yerli oyuncu bulunmasını zorunluluk haline getirdi. Bu kural kulüplerin 14 yabancıyla sözleşme imzalayabileceği ve isterse hepsini ilk 11’de oynatabileceği anlamına geliyordu.

Son gelişme ise, 14 olan yabancı sayısının kademeli olarak azalıp, yukarıda da belirttiğim gibi, beşe kadar düşecek olması.

Ne demeli, inşallah hayırlı olur ancak dileğim, artık her akla geldiğinde bu işin kurcalanmaması.

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Erden Aktoğu
Erden Aktoğuhttps://sonsoz.com.tr
1984 yılında merhaba dediği spor basınında, Ortadoğu, Tercüman, Gözcü ve Günaydın gazetelerinde muhabirlikten spor müdürlüğüne geçti. 2013 yılından bu yana gazetemiz Sonsöz’e yazıyor.

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