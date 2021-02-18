Çocuk olta balıkçıları da kara soğuğa rağmen Galata’da 

Burçak BOZKUŞ – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA) – TARİHİ Galata Köprüsü, her gün yüzlerce balıkçıya ev sahipliği yapıyor. Soğuğa, kara, yağmura aldırmadan yıllardır aynı noktada balık tutan yetişkin ya da çocuk olta balıkçıları, “Balık tutmak asıl bu mevsimde güzel. Bu bir sevda, üşütmüyor aksine ısınıyoruz” dedi.

İstanbullular günlerdir kar mücadelesi veriyor. Galata Köprüsü’nde omuz omuza olta balıkçılığı yapanlar ise ne soğuk havaya ne yağan kara aldırış etmeden balık tutmaya devam ediyor. Yağan karın balığın lezzetini arttırdığını söyleyen olta balıkçıları, soğuk havada üşümediklerini aksine balık tuttukça ısındıklarını ifade ediyor. Her yaş grubundan insanın saatlerce üşümeden balık tuttuğu Galata Köprüsü’ne yakın mesafeden gelenler de var, Gebze’den gelen de…

“BALIK TUTMAK HOBİM”

15 yaşındaki Ahmet Melih Durna ise balık tutmanın kendisi için bir hobi olduğunu söyledi. Durna, “Balık tutmayı çok seviyorum. En büyük hobim diyebilirim. Babamla ve arkadaşlarımla geliyorum genelde ama bugün tek geldim. Galata’da balık tutmak daha rahat. Daha zevkli. Burayı tercih ediyoruz genelde. Soğuğa alıştım. Çok üşümüyorum” dedi.

“ÇOK BALIKÇI VAR BURADA. ONLARDAN BİZE KALMIYOR”

12 yaşındaki olta balıkçısı Ensar Yıldırım, “Eniştemle geldik. Geçen haftadan beri balık tutuyoruz. Genelde çok balık olmuyor. Çok balıkçı var burada. Onlardan bize kalmıyor.” ifadelerini kullandı.

“BU BİZDE BİR TUTKU, ÜŞÜDÜĞÜMÜ HİSSETMİYORUM”

20 yıldır balık tuttuğunu söyleyen Coşkun Orhan, “Bugün biraz kısmetimiz var. Hava soğuyunca bu balık işi artıyor. Soğuk havada balık yeme daha fazla geliyor. Diğer zamanlardan fazla çıkıyor. Biz yaklaşık 3 saattir buradayız. Adrenalin olduğu zaman üşümüyoruz. Bu bizde bir tutku. Üşüdüğümü hissetmiyorum. Balık karlı havada yağlanır. Daha lezzetli olur. Bu bir tutku” diye konuştu.