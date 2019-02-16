Beypazarı Belediyesi Çocuk Meclisi, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’ı makamında ziyaret etti.

Hayri Özalp Başkanlık Konağı’nda gerçekleşen ziyarette Çocuk Meclisi üyeleri ve komisyon başkanları okullarında ve çevrelerindeki problemlerden bahsederken, isteklerini de dile getirdiler. Çocuk Meclisi adında hatıra ormanı yapmak için yer tahsisi ve aylık çocuk dergisi çıkarılmasını istediler. Ayrıca çocuklar yaz tatili dönemlerinde parklarda güvenli internet talebinde bulundu.

Başkan Kaplan, Çocuk Meclisi üyelerinin istekleri en kısa zamanda yerine getireceğini belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocukların yapacağı çalışmalara her zaman destek olacağını söyledi.