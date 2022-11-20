Çocuk Hakları Günü’nde İstanbul Havalimanı kontrol kulesi maviye büründü

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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- DÜNYA Çocuk Hakları Günü nedeniyle İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi maviye büründü.

20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından imzalanan “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” sözleşme nedeniyle her yıl 20 Kasım tarihinde Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocuk haklarına dikkat etmek için her yıl 20 Kasım’da ve öncesinde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu etkinlikler kapsamında İstanbul Havalimanı’nın Trafik Kontrol Kulesi’nin ışıkları İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ile yapılan iş birliğiyle dün akşam maviye büründü.

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) Twitter’daki Türkçe hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Havalimanı’nın Trafik Kontrol Kulesi, yarınki Dünya Çocuk Hakları Günü için maviye döndü” ifadelerine yer verildi.