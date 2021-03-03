Çocuk edebiyatına yönelik ‘Kıpırtı Çocuk Dergisi’ çıktı

EKSİ 18 Edebiyat Topluluğu’nca 70 yazar tarafından hazırlanan 7-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik edebiyat ağırlıklı içeriğe sahip ‘Kıpırtı Çocuk Dergisi’ yayına çıktı. Eksi 18 Edebiyat Topluluğu, İzmirli eğitimci ve yazar Nevzat Süer Sezgin’in çağrısı ile kendisi tarafından gerçekleştirilen Yetişkinler İçin Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Atölyesi’ne katılan 70’den fazla yazar, çizer, editör ve adaylarının katılımı ile 2020 yılı sonlarında kuruldu. Öğretmen, yayıncı, kitapçı, ebeveyn, kütüphaneci gibi çok farklı rollerdeki katılımcılar ile bütünsel bir yaklaşımı yaşama geçirmeyi amaçlayan topluluk, 18 yaş altındaki bireyler için nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı yapıtları üretmeyi amaçlıyor. Topluluk tarafından hazırlanan ‘Kıpırtı Çocuk Dergisi’ baharın gelişi ile çocukları selamladı. 7-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik içeriklere sahip olacak dergi, iki ayda bir yayınlanacak.

‘HERKESİN ERİŞİMİNE AÇILACAK’

‘Ağaç Yaşken Gelişir’ ilkesi ve çocuğa görelilik yaklaşımı ile hazırlanan Kıpırtı Çocuk, okuma alışkanlığı, hayal gücü, yaratıcılık, merak, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerinin gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Sadece yetişkinlerin çocuklara seslendiği bir yayın olmayı reddeden derginin temel hedefinde de üretim süreçlerinde çocukların yer alması amaçlanıyor. Dil gelişiminin çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çeken edebiyat ağırlıklı içerik yapısına sahip dergi, nitelikli ve tematik içerik çeşitliliği de sağlayacak. Dergide, edebi içerikler (öykü, masal, şiir, fabl) gibi eğlendirici metinler (fıkra, bilmece), bilinç ve farkındalık geliştirici yazıların (söyleşi, çocuk hakları, doğa, ekoloji ve tarih) yanı sıra kitap ve film tanıtımları da çocuklarla buluşacak. Ayrıca, dergi içeriğinin bazı bölümleri seslendirilerek ilgili ve meraklı olan herkesin erişimine açılacak. Kıpırtı Çocuk Dergisi’ne www.kipirticocuk.com web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından erişilebilir.