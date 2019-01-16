ABD’nin Minnesota eyaletinde araç koltuğu ile yola düşen iki yaşındaki kız çocuğunu seyir halinde giden sürücü fark ederek kurtardı.

Olay Minnesota eyaletinin Mankato şehrinde meydana geldi. Chad Cheddar Mock adlı sürücünün araç kamerasınca kaydedilen ve toplumsal medya paylaşılan videoda, seyir halindeki bir arabadan araç koltuğu ile birlikte çocuğun düşmüş olduğu görülüyor. Ardından sürücü aracından iniyor, trafiği durduruyor ve kız çocuğunu yoldan alarak kurtarıyor.

İşin çarpıcı tarafı ise 2 yaşındaki kız çocuğunun annesinin, bu olayı fark etmeyerek yoluna devam etmesi.

Olay yerine gelen polis, kız çocuğunun otomobil koltuğuna emniyetli bir biçimde bağlandığını ancak otomobil koltuğunun cesaretli bir biçimde yerine yerleştirilmediğini söyledi.

Çocuğunun araçta olmadığını fark eden anne, olayın olduğu yere geri dönerken adı açıklanmayan kadının evladı tehlikeye atma cezasıyla yüzleşeceği bildirildi.