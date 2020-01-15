Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun velileri uyararak, “Çocuklar karne ile ilgili düşüncelerini aileleriyle paylaşabilmeli. Çocuğunuzun karnesi ile ilgili düşüncelerini dinleyin” dedi.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 17,5 milyon öğrenci, 17 Ocak Cuma günü karne alarak sömestr tatiline girecek. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, çocukları karne alacak ailelere önerilerde bulundu.



Karnenin, eğitim öğretim sürecinin öğrenciye bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özellikler bakımından neyi ne kadar kazandırdığını gösteren önemli bir araç olduğunu anımsatan Doç. Dr. Coşkun, “Bu nedenle karne akademik gelişimi desteklemede önemli bir yol gösterici olarak da görülür. Bu anlamda karne öğrencinin hem kendisi hem de ailesi için bir öz değerlendirme yapmasına ve gerekiyorsa öğrencinin onayıyla ders çalışma alışkanlıklarında düzenlemeler yapılmasına yardımcı olabilir” diye konuştu.