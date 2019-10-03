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      Yaşam Haberleri

      Yeni tatlı üretti, patent başvurusu yaptı

      Editör -
      Gaziantep'te tatlıcılık yapan Kenan Süzerer, son günlerde ilgi gören çikolatalı lokma tatlısı ve bölgeye has olan halka tatlıyı birleştirerek 'minder tatlısı' yaptı.
      Kültür-Sanat Haberleri

      56. Antalya Altın Portakal Film Festivali

      Editör -
      Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 26 Ekim'de başlayacak 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin merakla beklenen ulusal kısa film ve belgesel yarışmalarının filmleri belli oldu.
      Sağlık Haberleri

      Çocuğunuz yemek yerken yoruluyor ise dikkat

      Editör -
      Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, küçük yaşlardaki çocukların kalp sağlığının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
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