Yer: Ordu, Bir baba 4 yaşındaki çocuğunun eline silah verdi, ateş açtırdı ve yetmezmiş gibi bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı.

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

FACEBOOK YORUMLARI

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.