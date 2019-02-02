Ana Sayfa Güncel Haberler Çocuğuna silahla ateş açtırdı Yer: Ordu, Bir baba 4 yaşındaki çocuğunun eline silah verdi, ateş açtırdı ve yetmezmiş gibi bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Güncel HaberlerÖne Çıkan Çocuğuna silahla ateş açtırdı YazarEditör -2 Şubat 2019 60 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Yer: Ordu, Bir baba 4 yaşındaki çocuğunun eline silah verdi, ateş açtırdı ve yetmezmiş gibi bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Güncel Haberler Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti Güncel Haberler Tacizci enişteyi okul bahçesinde pompalı tüfekle öldürdü Güncel Haberler Brezilya’da çöken barajın güvenlik kamera görüntüleri yayınlandıFACEBOOK YORUMLARI SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. HAFTALIK HAVA DURUMU Ankaraaçık enter location -1.4 ° C 1 ° -4 ° 86 % 1kmh 0 % Cts 9 ° Paz 9 ° Pts 11 ° Sal 12 ° Çar 11 ° @sonsozgazete5.022 TakipçilerTakip Et