Çocuğuna şiddet uygulayan kadına sosyal medyada büyük tepki (3)- Yeniden

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‘Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki’ başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz

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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde Nurcan S.’nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Geçen yıl yaşandığı ortaya çıkan olayın ardından Nurcan S.’nin gözaltına alındığı, 4’ü ilk evliliğinden, 2’si ise şu an dini nikahla birlikte yaşadığı H.B.’den olan toplam 6 çocuğunun devlet korumasına alındığı belirtildi.

Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan Nurcan S.’nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Geçen yıl yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi. Görüntülerde, Nurcan S.’nin şiddet uyguladığı kızını kollarından tutup kanepenin üzerine yatırarak dizleriyle üzerine oturduğu görüldü. Nefessiz kalan küçük kızın, kurtulmak için çaba harcadığı, ancak başarılı olamadığı görüldü. Nurcan S.’nin, bu sırada evde bulunan, görüntüyü çeken kişinin de aralarında bulunduğu ailenin diğer üyelerini zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.

6 ÇOCUK YURDA YERLEŞTİRİLDİ

H.B. ile dini nikahla yaşayan Nurcan S.’nin bu birliktelikten 2 çocuğu, ilk evliliğinden de 4 çocuğu olmak üzere toplam 6 çocuğu olduğu belirtildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Nurcan S.’nin geçen yıl 4 Nisan’da polis tarafından gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldığı bildirildi. Nurcan S.’nin 6 çocuğunun ise devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği ifade edildi.

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