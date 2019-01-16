Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban, kış aylarında sık sık nezle ve grip olan, burun akıntısı, tıkanıklığı, kaşıntısı yaşayan; geceleri geçmeyen öksürük, hırıltı ya da nefes darlığı sorunları olan çocuklarda, altta yatan nedenin ‘alerji’ olabileceğini belirtti.

Bahar aylarında sık görülen alerjiler, kışın kapalı ortamlarda daha çok zamanının geçirilmesi, özellikle ev tozu gibi iç ortam alerjenleriyle maruziyeti artıyor. Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. hayal Ercan Sarıçoban, 3 haftadan daha uzun devam eden burun akıntısı, öksürük ve öksürüğe bağlı hırıltıların ‘alerjik’ kökenli olabileceğine işaret etti.

“BEBEKLER BRONŞİOLİTE İLERLEYEBİLİYOR”

Bir yaş altındaki bebeklerde sık görülen besin alerjilerinin bronşiolite kadar ilerleyebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. hayal Ercan Sarıçoban, “Bu, aynı polenler veya ev tozu akarları gibi burun tıkanıklığı, burun akıntısı, öksürük, hırıltılı solunum şikâyetleriyle kendini gösteriyor. Bebekler kış aylarında viral enfeksiyonlara daha yatkın oluyor. Geçirdikleri enfeksiyonlar bronşiolite ilerleyebiliyor. Astım ve alerjik rinit gibi hastalıklar, enfeksiyon hastalıklarıyla karıştırılırsa, gereksiz antibiyotik kullanımına ve ana hastalığın tedavisinin gecikmesine yol açabiliyor” dedi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Alerjik reaksiyonda, değişik organ ve sistemler farklı derecelerde etkilendiğinden, alerjik hastalıkların belirtilerinin çok farklı biçimlernde ortaya çıkabildiğini ifade eden Prof. Dr. Sarıçoban, “Solunum sistemi etkilenmesi durumunda uzun devam eden ve gece artış gösteren öksürük, bağırdan gelen hırıltı, nefes darlığı, burun akıntısı ve tıkanıklığı, aksırık, tekrarlayan orta kulak ve sinüzit sorunları ortaya çıkabiliyor. Dolaşım sistemi etkilenmesi durumunda ise ani gelişen yüzde solgunluk, gerilim düşmesi ve çarpıntı ortaya çıkabiliyor” diye konuştu.

“KAN VE DERİ TESTİ YAPILIYOR”

Belirtilerin görülmesiyle beraber doktora başvurulması gerektiği konusunda uyaran Prof. Dr. Sarıçoban, “Belirtiler çocukta görüldüğünde uzman doktora başvurulması gerekiyor. doktorun yapacağı çeşitli kan ve deri kontrolleriyle alerji teşhisi konulabiliyor. Alerji, kronik bir hastalık olduğundan, akut dönemdeki tedavisi kadar, şikâyetin olmadığı dönemde verilen koruyucu tedavi de önem arz ediyor. Tedavinin temeli, alerjiye sebep olan etkili ya da etkenlerin ortadan kaldırılmasına dayanıyor. belirtileri hafifletmek için de ilaç tedavisinden yararlanılabiliyor” ifadelerini kullandı.

“ANNE SÜTÜ ALERJİDEN KORUYOR”

Çocuklarda alerjik hastalıkların gelişmemesi için anne sütünün çok önemli olduğunun altına çizen Prof. Dr. Sarıçoban, bebeklerin ilk 6 ay kesinlikle anne sütü alması gerektiğini belirterek, mümkünse 2 yaşına kadar devam edilmesini önerdi. Çocuğun bağışıklık sisteminin ancak 5 yaş etrafında tam olarak gelişebildiğini söyleyen Sarıçoban, “Bu dönemde yapılan çocukluk dönemi aşıları, hastalıklardan korunmada önemli yer tutuyor” dedi.

“FAST-FOOD YERİNE SEBZE VE MEYVEYLE BESLENMELİLER”

Alerjinin okula gitmeyi, spor yapmayı veya günlük aktiviteleri engellemediğinin altını çizen Sarıçoban, denetim altında alerjik hastalığı olan çocukların, başka çocuklardan farkı bulunmadığını vurguladı.Sarıçoban sözlerine şu şekilde devam etti:

“Alerjinin neye karşı olduğunu bilmek, alerji zamanı gelmeden tedbirlerini almak, gerekiyorsa alerji koruyucu ilaçları kullanmak gerekiyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi ve çocukların fast-food yerine sebze, meyve baskılı beslenmesi önemli. Çocukların, alerjen ve enfeksiyonlarla daha kolay karşılaşabilecekleri kreş, alışveriş merkezi gibi ortamlara mümkünse erken yaşlarda sokulmaması gerekiyor. Kullanılan vitaminler, bitkisel ilaçlar bağışıklığı zayıf olan evladı koruyamıyor. Sık sık el yıkamak da çok önemli.”