Çocukların gelişiminde ve iletişim kurma becerilerinde ailenin çok önemli bir rolü olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, “Anne, baba ve çocuk iletişimi, temelde ailelerin tutumlarına ve disiplin yöntemlerine göre değişkenlik gösterir. Kendine güvenen, mutlu ve sosyal anlamda başarılı çocuklar yetiştirmek ancak doğru anne, baba tutumuyla gerçekleşebilir” dedi.

Çocukların iletişimleri ve başkalarıyla olan deneyimleri, kendilerini nasıl gördüklerini etkiliyor ve diğer bireylerle iletişimlerini belirliyor. Çocuklarla iletişim kurarken öncelikle gelişim dönemleri özelliklerinin farkında olmak gerektiğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurten Elkin, “Onları kendilerine özgü bireyler olarak kabul etmek, ihtiyaçlarının farkında olarak çocukların yaşına göre davranmak önemli” ifadelerini kullandı.

Çocuklar öncelikli olarak aileleriyle sonra da öğretmenleriyle iletişim halinde bulunduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Elkin, “Yetişkinlerin bu bilinçle çocuklarla iletişim kurmaları, çocuğun gelişimini ve ilişkilerin kalitesini olumlu yönde etkiler. Çocuklarla iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar; çocuğu kabul etmek, empatik anlayış, dürüst olmak, çocuğu dinleme ve onunla konuşma gibi temel noktalardır. Çocuklarla sözlü iletişim sürecinde, kullanılan dilin özelliği, iletişimin etkililiğini belirler” diye konuştu.

“ANNE BABA ARASINDAKİ İLETİŞİM ÇOCUĞU DİREKT OLARAK ETKİLER”

“İletişim, insanlarla birlikte yaşamanın ön koşuludur” diyen Dr. Öğr. Üyesi Elkin, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bireyin gelişiminde ve eğitiminde önemli işlevi olan aile, iletişim bakımından çok önemli bir yere sahip. Etkili ailede büyüyen çocuklar, içinde bulundukları sosyal çevreye daha kolay uyum sağlayarak, sağlıklı kişilik yapısı geliştirir. Aile içindeki etkili iletişim önce anne baba arasındaki iletişimle ilgilidir. İkisi arasındaki doğru iletişim çocukları olumlu yönde etkiler. Anne, baba ve çocuk iletişimi, temelde ailelerin tutumlarına ve disiplin yöntemlerine göre değişkenlik gösterir. Kendine güvenen, mutlu ve sosyal anlamda başarılı çocuklar yetiştirmek ancak doğru anne baba tutumuyla gerçekleşebilir. Bu nedenle anne ve babalar, doğru model olmalı, hoşgörülü, tutarlı, net ve kararlı davranmaya dikkat etmeli.”

“‘SEN’ DİLİ SEBEBİYLE ÇOCUK ÇARESİZLİK HİSSEDEBİLİR”

İletişimde ‘sen’ dilinin kullanılmasının, bireyler arasında mesafe oluşturacağına vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Elkin, “’Sen’ dili iletisi, bireyi suçlar niteliktedir ve bireyi durumdan sorumlu tutar. Buna bağlı olarak birey savunma gereği duyabilir. ‘Sen’ dili iletişimi olumsuz etkiler. Bu şekilde bir iletişimde karşıdaki kişi mesajı algılayamayabilir veya neyi amaçladığını yanlış algılayabilir. Kendisinin suçlanarak, değersizleştirildiğinin farkına varır. ‘Sen’ dili strese ve kişiler arası çatışmalara sebep olabilir çünkü odak noktası bireyin kişiliğidir. Davranışa değil kişiliğine yönelik olumsuz ifadeler ve saldırı söz konusudur” dedi.

‘Sen’ dili iletisinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini sıralayan Dr. Öğr. Üyesi Elkin, “‘Sen’ dili değersiz hissettirir. İçe kapanıklığa sebep olarak, kendisini sevilmemiş, reddedilmiş hissettirebilir. Özgüvenini sarsar. Çocuk durumu anlamlandıramaz. Neye kızıldığını anlayamaz ve kargaşa yaşayarak, çaresizlik hissedebilir. İletişimin kesilmesine neden olur. Savunucu iletişime; çocuğun direnmesine, karşılık vermesine sebep olur. Çocuk kendisine söylenenleri içselleştirir. ‘Sen’ dilinde kullanılan olumsuz ifadeler çocuk tarafından ciddiye alınabilir. Davranış değişikliği oluşturmaz çünkü çocuk davranışlarını değiştirmeye karşı direnç gösterir” diye konuştu.

“DUYGULARINIZI AÇIKÇA İFADE EDİN”

Çocuklarla sağlıklı iletişim kurabilmenin en iyi yolunun ‘Ben’ dilini kullanmak olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Elkin, “’Ben’ dili, ‘ben böyle hissediyorum’ gibi başlayan cümlelerle duygu ve düşüncelerin ifade edilmesidir. ’Ben’ dili kişinin hissettiklerini olumlu şekilde ifade etmesidir. Sağlıklı iletişim için, kızgınlık ve öfke gibi duygular hissedildiğinde bunların altında yatan temel duyguların açıkça ifade edilmesi burada önem taşır” dedi.

’Ben’ dili ile iletişim kurmanın çocuk ve yetişkin üzerindeki etkilerini sıralayan Dr. Öğr. Üyesi Elkin, “’Ben’ dili, kişiyi rahatlatır. Davranışı değiştirme sorumluluğunu karşı tarafa verir. Kişiye kendini kötü hissettirmez. Direnci azaltır. Benlik algısını zedelemez” ifadelerini kullandı.