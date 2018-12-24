Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Mithat Yalman (59), 10 yaşında çobanken meralarda bulduğu heykelcik parçalarından esinlenerek başladığı heykel sanatı ile birbirinden güzel eserleri ortaya çıkarıyor.

Kamu kurumunda mevsimlik işçi olarak çalışan Mithat Yalman, Reyhanlı ilçesinde 10 yaşlarında çobanlığa başladı. Koyun ve keçileri meralarda otlatırken çamurdan yapılı heykelcik parçaları buldu. Onlarla oynarken hayal gücünü de kullanarak çamurdan küçük heykelcikler, ilerleyen yıllarda ise inşaat taşları ile tarihi heykeller, kilise ve cami maketi yapmaya başladı.