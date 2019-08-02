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Çobanlık yapan ikizler fen lisesini kazandı

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Mersin’in Silifke ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan ailelerine yardım etmek için çobanlık yapan 14 yaşındaki ikizler Samet ve Semih Vahapoğlu, Silifke Fen Lisesi’ni kazandı.

Silifke’de yaz aylarında, 1800 rakımlı Ayaştürkmenli Mahallesi Çobansini mevkiinde çobanlık yapan ikizlerden Samet Vahapoğlu LGS’de 469, Semih Vahapoğlu ise 449 puan alarak, Silifke Fen Lisesi’ne girmeye hak kazandı. İlçe merkezindeki Kapızlı Rasim Bozbey Ortaokulu öğrencisi olan ikizler, aldıkları mutlu haberle sevindi. Vahapoğlu kardeşler, hayvan otlatırken, kitap okumayı da ihmal etmiyor.

İkizlerden Samet Vahapoğlu, “Yazın dağlarda otlaklara çıkıyoruz, kışın sahil kesiminde yaşıyoruz. Keçileri güderken ders çalıştık. Çantamızdan kitaplarımız eksik olmadı. Okula gidemediğimiz zamanlarımız oldu ama ne dershane ne de özel ders almadan, Silifke Fen Lisesi’ni kazandık. Bize her zaman destek olan anne ve babamıza teşekkür ediyoruz. Hem okulumuza devam edeceğiz, hem de çobanlık yapacağız” dedi. İkizler, makine mühendisi olmayı hayal ettiklerini söyledi.

Meryem (38)- Hüseyin Vahapoğlu (40) çifti de çok mutlu olduklarını söyledi. Çocukları ile gurur duyduklarını ifade eden Vahapoğlu çifti, onlar için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını belirtti.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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