Çoban, tartıştığı arkadaşı ile ev sahibi çifti pompalı tüfekle öldürdü (1)

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ELEŞKİRT (Ağrı), (DHA)- AĞRI’nın Eleşkirt ilçesinde Afganistan uyruklu çoban, tartıştığı çoban arkadaşı ile oturduğu evin sahibi olan çifti pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Değirmenoluğu köyünde meydana geldi. Afganistan uyruklu çoban, tartıştığı çoban arkadaşını, ardından da oturduğu evin sahibi olan çifti, pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Şüpheli kaçarken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Jandarma, kaçan çobanı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)