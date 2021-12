CNN’den kovulan Chris Cuomo: Abime neden yardımcı olduğumu açıkladım

ABD, (DHA) – ABD’de cinsel tacizle suçlanan eski New York Valisi Andrew Cuomo’nun CNN’deki işinden kovulan kardeşi Chris Cuomo, açıklama yaptı. Ünlü haber sunucusu “CNN’deki görevimin bu şekilde sona ermesini istemezdim ancak size zaten abime neden ve nasıl yardımcı olduğumu açıkladım” dedi.

Ünlü sunucu Chris Cuomo’nun haber kanalı CNN’deki işi, abisine cinsel taciz suçlamalarında aklamak için yardımcı olduğu öne sürülerek önce askıya alınmış ve bu hafta sonu işinden kovulduğu açıklanmıştı. Bugün açıklama yapan Chris Cuomo “CNN’deki görevimin bu şekilde sona ermesini istemezdim ancak size zaten abime neden ve nasıl yardımcı olduğumu açıkladım. Ne kadar düş kırıklığına uğratsa da şimdi söylememe izin verin, Cuomo Prime Time ve CNN’de en rekabetçi zaman dilimindeki 1 numaralı program ekibiyle daha fazla gurur duyamazdım” dedi.

ABD SİYASETİNİN KÖKLÜ AİLELERİNDEN CUOMO’LAR

Eski New York valisi Andrew Cuomo, kendisiyle çalışan 11 kadın tarafından cinsel tacizle suçlandıktan sonra valilik görevinden ayılmıştı. CNN’de ana haber sunucusu kardeşi Chris Cuomo, kanal tarafından abisinin savunmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle geçen hafta kanaldaki görevi askıya alınmış ve bu hafta sonu işten atıldığı açıklanmıştı. CNN yaptığı açıklamada Chris Cuomo’nun ağabeyinin savunmasına katılımının kapsamı hakkında ‘ek bilgilerin’ ortaya çıktığını belirtmişti.

Demokrat partili Cuomo ailesi ABD siyasetinde siyasetçi yetiştiren bir aile olarak biliniyor. Andrew Cuomo, New York valisi olarak art arda 3 dönem seçilerek vali oldu ve baba Mario Cuomo, 1983 ile 1994 arasında 3 defa New York valisi olarak seçildi.

