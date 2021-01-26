Clinton ailesi terör örgütü YPG/PKK’ya dizi çekecek

ABD, (DHA) – ABD eski Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın kızı Chelsea Clinton’a ait prodüksiyon şirketinin, Suriye’nin Kobani şehrindeki YPG/PKK’lı kadın teröristleri anlatan bir kitabın televizyon dizisi haklarını satın aldığı duyuruldu.

ABD’e eski başkan Bill Clinton ve eski dışişleri Bakanı eşi HillaryClinton’un ortağı olduğu HiddenLight Prodüksiyon şirketinin, Gayle Tzemach Lemon adlı yazarın terör örgütü DEAŞ’a karşı Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK saflarında sözde “savaşan” kadınları anlatan “Kobani’nin Kızları: İsyan, Cesaret ve Adaletin Hikayesi” kitabının TV program haklarını aldığı kaydedildi. Hollywood Reporter adlı haber sitesindeki habere göre, Clinton, söz konusu yapımın kendi şirketlerinin amacına uygun olduğunu ifade ederek “’Kobani’nin Kızları’ hikayesini dünyanın her yerinden izleyicilere sunmaktan daha heyecan verici bir şey olamaz.” yorumunda bulundu. Hillary Clinton ve kızı Chelsea, televizyon ve dijital platformlar için drama yapımlar oluşturmak amacıyla Aralık 2020’de HiddenLight Prodüksiyon şirketini kurmuştu.