CK Enerji’nin 9 sporcusu, 2022’yi madalyayla kapattı

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İSTANBUL, (DHA) – CK Enerji’nin Mayıs 2022’de başlattığı Sporun Enerji Projesi’nde sponsor olarak destek verdiği 9 sporcu, yurt dışı ve yurt içinde katıldıkları müsabakalardan ödüllerle döndü.

CK Enerji şirketi, Mayıs 2022’de başlattığı Sporun Enerjisi Projesi ile gençlere destek verdi. Firmanın sponsorluğunu üstlendiği 9 sporcu, geride bırakılan yılda yurt dışı ve yurt içinde katıldıkları müsabakalardan ödüllerle döndü. Yüzmede Koral Berkin Kutlu ve Ulaş Yılmazoğlu, okçulukta Öznur Cüre ile Irmak Yüksel, masa tenisinde Nesim Turan ve Abdullah Öztürk, judoda Aleyna Tutuş, halterde Mustafa Eliş, triatlonda Mehmet Anıl Doğan yıl içinde katıldıkları karşılaşmalarda madalya elde etti.

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“ENERJİMİZ GENÇLERİMİZ İÇİN”

“Elektrik sektöründe hizmet veren grubumuz, sorumluluk projeleri ile ülkenin geleceğine katkı sunmak, değer yaratmak istiyor. Sporun Enerjisi Projemiz de bu bakış açısı ile doğdu” diyen CK Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Burcu Cankurtaran, şunları kaydetti:

“CK Enerji grup çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerimiz, Mayıs 2022’den itibaren kendi hizmet bölgelerinde çeşitli dallarda mücadele eden başarılı genç sporculara sponsorluk desteği vermeye başladı. Biz “enerjimiz gençler için” dedik, gençlerimiz bu enerjiyi onlarca madalyaya çevirdi. Türk sporunun aydınlık yüzü olan tüm genç arkadaşlarımızı gönülden tebrik ederken, Sporun Enerjisi Projesinin önümüzdeki yıllarda çerçevesinin genişleyerek devam edeceğini ifade etmek istiyorum.”

MADALYALARI TOPLADILAR

Cankurtaran, CK Enerji çatısı altında yer alan şirketlerin destekledikleri sporcular ve elde ettikleri başarıları ise şöyle özetledi:

Koral Berkin Kutlu – Paralimpik Yüzme Sporcusu: 2022 yılı içinde gerçekleştirilen Fransa Dünya Gençler Şampiyonası’nda 2 altın madalya, Portekiz Dünya Şampiyonası’nda 2 bronz madalya, İslami Dayanışma Oyunları’nda 3 altın ve 1 bronz madalya, Konya Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakasında ise 6 altın madalya kazandı.

Ulaş Yılmazoğlu – Yüzücü: Antalya’da düzenlenen TÖSSED Türkiye Şampiyonası’nda 12-15 yaş kategorisinde 8 altın, 2 gümüş madalya aldı. Aegean Masters Çeşme Açık Su Yüzme Şampiyonası’ndan ise 1 altın, 1 bronz madalya kazanırken, serbest yüzmede 166 kişi arasında 5’inci oldu.

Öznur Cüre – Paralimpik Okçu: 2022 Türkiye Kupası Şampiyonası’nda 3 altın, İtalya Roma Avrupa Şampiyonası’nda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz, İslami Dayanışma Oyunları’nda 1 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Nesim Turan – Paralimpik Masa Tenisçisi: Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda 2 altın, 1 gümüş, İslami Dayanışma Oyunları’nda 2 altın, İspanya Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonasında 2 bronz madalya kazandı.

Abdullah Öztürk – Paralimpik Masa Tenisçisi: Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’ndan 2 altın, İslami Dayanışma Oyunları’ndan 1 altın 1 gümüş, İspanya Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası’ndan 2 bronz madalya ile döndü.

Aleyna Tutuş – Judo Sporcusu: Kocaeli’nde düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası’nda 3 bronz madalya kazanırken Karadağ’daki Gençler Balkan Şampiyonası’nda ise bireysel müsabakalarda 7’cilik aldı. Tutuş’un da içinde yer aldığı Türk Milli takımı genel sıralama ve karma müsabakalarda şampiyon oldu.

Mustafa Eliş – Halter Sporcusu: Meksika’da düzenlenen Dünya Yıldızlar Şampiyonası’nda 1 altın, 1 gümüş alırken, Genç Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nda da Türkiye 3.’sü oldu.

Irmak Yüksel – Okçu: Türkiye Kupası Yarışması U21 Makaralı Yay Kategorisi’nde Türkiye 2’ncisi, Fransa’da düzenlenen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları’nda bireyselde dünya 2’ncisi, Gençler – Kadetler Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 3’ncüsü, 2022 Türkiye Kupası TSP2’de Türkiye 2’ncisi, Salon Türkiye Kupası’nda ise 1’nci oldu.

Mehmet Anıl Doğan – Triatlon: Ordu Triatlon Türkiye Kupası’nda 9’ncu, Dursunsey Kros Duatlon Türiye Şampiyonası’nda 3’ncü ve İzmir Duatlon Türkiye Şampiyonası’da 10’ncu oldu.