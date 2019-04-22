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22 Nisan 2019
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CK Enerji ‘Temiz Bir Dünya’ için bez çanta hediye ediyor

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CK Enerji Boğaziçi Elektrik, ‘Dünya Günü’nde daha temiz bir dünya için müşterilerine 25 bin geri dönüşümlü bez çanta dağıtacak. 

Plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zararla ilgili farkındalık yaratmayı hedefleyen CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 22-29 Nisan tarihleri arasında Müşteri Hizmet Merkezleri’nde yeni abonelik yapan herkese bez çanta veriyor.

Her yıl 22 Nisan’da çevresel tehlikelere dikkat çekmek amacıyla kutlanan Dünya Günü’nde, CK Enerji Boğaziçi Elektrik de plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zararla ilgili toplumda bir farkındalık yaratmak amacıyla harekete geçti. CK Enerji Boğaziçi Elektrik, bu kapsamda Müşteri Hizmet Merkezleri’nde (MÜHİM) 22-29 Nisan tarihleri arasında yeni abonelik yapan herkese geri dönüşümlü bez çanta hediye ediyor.  Doğa dostu bir şirket olarak bünyesinde ‘Enerji Okuryazarlığı’ projesine devam eden CK Enerji Boğaziçi Elektrik, basit yöntemlerle tüketim alışkanlıklarını değiştirerek çevreyi korurken diğer yandan dışa bağımlılığı azaltarak ekonomiye destek olmak için enerjinin doğru kullanımı konusunda müşterilerini bilgilendiriyor. CK Enerji Boğaziçi Elektrik, daha temiz bir çevre ve daha güçlü bir ekonomi için bir kampanya başlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla doğaya zarar veren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli hale gelmesiyle tüketiciler çok kullanımlı bez poşetlere yönelirken CK Enerji Boğaziçi Elektrik de müşterilerine bu konuda destek olmak üzere bir kampanyaya imza attı. Kampanya tarihi olarak ise ‘Dünya’ için önemli bir gün olan 22 Nisan tarihi tercih edildi. İlk olarak 1969 yılında San Franciso’da düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansı’nda, ‘dünyanın yaşam ve güzelliğini koruyarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir gün düzenlenmesi’ fikrinin ortaya atılması ile 1970 yılından bu yana her yıl 22 Nisan’da Dünya Günü kutlanıyor.

1 HAFTADA 25 BİN BEZ ÇANTA DAĞITILACAK

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, 22 Nisan Dünya Günü ve takip eden bir hafta boyunca müşterilerine geri dönüşümlü bez çanta hediye edeceklerini belirterek “Müşteri Hizmet Merkezleri’mize (MÜHİM) gelerek yeni abonelik başlatan müşterilerimize çok kullanımlı bu çantalardan vereceğiz. Yaklaşık 25 bine yakın bez çantayı müşterilerimize hediye etmek üzere MÜHİM’lerimize gönderdik. Elektrik perakende sektörünün lider şirketi olarak kendimizi sadece elektrik satan bir şirket olarak konumlamıyoruz. Enerji Okuryazarlığı projemiz ile bir yandan enerji tasarrufunu desteklerken diğer yandan çevre konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Kolay yöntemlerle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek çevreyi korurken diğer yandan dışa bağımlılığı azaltarak ekonomimize destek olabiliriz. Daha temiz bir çevre ve daha güçlü bir ekonomi için Türkiye genelinde plastik poşet kullanımının azaltılmasına biz de destek vermek istedik” diye konuştu.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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