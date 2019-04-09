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9 Nisan 2019
Ana Sayfa Ekonomi Haberleri CK Enerji Boğaziçi Elektrik’te e-Devlet dönemi
CK Enerji Boğaziçi Elektrik, birçok hizmeti e-Devlet üzerinden vermeye başladı. e-Devlet üzerinden elektrik aboneliği, borç ve başvuru sorgulama gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor.
CK Enerji Boğaziçi Elektrik, birçok hizmeti e-Devlet üzerinden vermeye başladı. e-Devlet üzerinden elektrik aboneliği, borç ve başvuru sorgulama gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor.
Ekonomi Haberleri

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’te e-Devlet dönemi

Editör Editör

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CK Enerji Boğaziçi Elektrik, birçok hizmeti e-Devlet üzerinden vermeye başladı. e-Devlet üzerinden elektrik aboneliği, borç ve başvuru sorgulama gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkânı sağlayan e-Devlet Kapısı’nda yerini aldığını duyurdu. Perakende elektrik sektöründe online aboneliği ilk başlatan şirket olduğunu açıklayan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, e-Devlet üzerinden de abonelik, abonelik iptali, borç ve başvuru sorgulama hizmetlerini çok daha kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde sunacağını belirtti.

2 DAKİKADA İŞLEM TAMAMLANIYOR

e-Devlet ile işlemlerin maksimum 2 dakika sürdüğünü söyleyen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Teknolojiye yaptığımız yatırımla geliştirdiğimiz online işlem merkezimiz, milyonlarca vatandaşımızın hizmet aldığı e-Devlet Kapısı üzerinden kullanılmaya başladı. CK Enerji Boğaziçi Elektrik müşterileri abonelik başvurusu ya da abonelik iptali gibi işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapabilecek ve bu platform üzerinden yaptıkları başvuru durumunu sorgulamak isteyen müşterilerimiz de işlemlerini e-Devlet’ten takip edebilecek” değerlendirmesinde bulundu.

SÖZLEŞME MÜŞTERİNİN AYAĞINA GİDECEK

e-Devlet üzerinden güvenli bir şekilde işlem yapan elektrik abonelerinin elektrik hizmetlerinden aynı gün içinde faydalanmaya başlayacağını da kaydeden Bakal, “Bu sistem üzerinden yapılan sözleşmeleri de müşterimizin ayağına  ikamet ettikleri adrese gönderiyoruz. e-Devlet üzerinden güvenilir bir şekilde elektrik hizmeti alacak olan müşterilerimiz, güvence bedelini de taksitli olarak tüketim faturalarına eklenerek ödeyebilecek” diye konuştu.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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