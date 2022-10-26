Cizre’nin İstihdama İhtiyacı Var

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Cizre İyi Parti İlçe Başkanı Gıyasettin Kaya, belediye ile pek irtibat kuramadıklarını, Cizre halkının ekonomik yönden mutsuz olduğunu açıkladı. Cizre’yi alırlarsa halka istihdamla memnun edeceklerini, tarım alanlarını güçlendireceklerini belirtti. Genel Başkan Meral Akşener’i desteklediğini ifade etti.

ERKAN YOZGAT/HAZAL ERGEN-ANKARA

İyi Parti Cizre İlçe Başkanı Gıyasettin Kaya, Cizre’de yönetimin iletişiminin zayıf olduğunu, halka ilgisiz durduğunu, vasıfsız olduğunu beyan etti.

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Belediye ile İletişim Zayıf

İyi Parti Cizre İlçe Başkanı Kaya: “Her zaman siyasetin içinde değildim İyi Parti ile beraber siyasete başladım. Çünkü Türkiye için doğru yol olduğuna inandım. Politikalarını benimsemiştim zaten İyi Parti’nin açılması ile beraber işin içine girdim, Kurucu İlçe Başkanı’yım. Üye artışımız oluyor, son 1 yıldır daha iyi daha farklı yaklaşıyorlar. Üye kaydımız var. Hdp’den gelenler de var, AK Parti’den gelenler de var. Eksikleri var, halen Kayyum var belediye işi bilmiyor, onun branşı değil. Onlar bir grup, alıp götürüyor, biz de hiçbir şeye giremiyoruz, kapılar bize kapalı kalıyor. Pek irtibat kuramıyoruz. Kimsenin belediyeden bilgisi yok. Kendi kafalarına göre yönetiyorlar Cizre’yi. Şimdi 3 Belediye Başkanı yönetiminde. Daha doğru düzgün, olumlu yatırım yapılmadı” diye konuştu.

Cizre’de, tarım alanının bulunmasına rağmen tarımın burada sönük kaldığını, proje olarak gençlerin önünü açmayı gaye edindiklerini vurgulayan Kaya: “İlk hedefimiz, iş alanlarımızı buraya çekmek, iyi bir fabrika kurmak. Önceliğimiz, tarım alanı açmak, gençlerimize istihdam sağlamak. Hububat, meyve, sebze her şey burada yetişiyor. Nasip olursa tarım alanımız mevcut yani güçlendirmemiz lazım. Böyle proje tasarımız var” ifadelerini kullandı.

Cizre Halkı Ekonomiden Muzdarip

Kendi partilerini birinci çıkarmaya pek mutlu olmasalar da ikinci parti olarak kendilerini güçlü gördüklerini ifade eden Kaya:

“Biz, elimizden geleni yapacağız. Bize yanaşan da çok. Daha doğrusu tüm partilerden bize katılan oluyor. Çalışma alanlarımız iyi. Birinci olmaya da talibiz ama ikinci parti olmaya daha çok adayız bu gidişle. Cizre belli bir yerdir. Doğruyu söylemek gerekirse HDP’nin burada baskınlığı daha çok. Ama biz kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Halk, bizden çok isteklerde bulunuyor belki Allah’ın her günü. İş isteyen de çok oluyor ama şu an için bir şey yapamıyoruz. Ekonomik sorunlar çok. Cizre halkının fakiri çoğunlukta. Biz, elimizden geldiğince onlara yardımcı olmak için çabalıyoruz. Bunu basına çok yansıtıp halkı rencide etmemeye çalışıyoruz” sözlerini kullandı.

Düzen Değişmeli

Türkiye’de siyasi farklılık olmasını istediğini beyan eden Kaya, Genel Başkan Akşener’e güvendiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Genel Başkanımız Meral Akşener’in ittifakta devam etmesini istiyoruz ki kazanalım. O gelsin ki düzen değişsin istiyoruz. Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyoruz. Çünkü böyle yürümüyor, ne zamana kadar böyle gidecek. Tüm politikalarını destekliyorum, sonuna dek arkasındayım.”