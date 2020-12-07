Cizre’deki uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7’si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda; 184 gram eroin, 139 gram esrar, 19 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1350 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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