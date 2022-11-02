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Cizre’de binlerce kişi konser ve DJ performansıyla eğlendi Cizre’de binlerce kişi konser ve DJ performansıyla eğlendi Cizre ilçesinde bir araya gelen binlerce kişi, DJ performansı ve konserle eğlenceli vakit geçirdi.

Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi Hikmet Eraslan tarafından Şırnak Valiliği ve Cizre Kaymakamlığı desteğiyle Dicle Nehri kıyısınndaki Mem-ü Zin Parkı’nda organize edilen etkinlik kapsamında konser alanına kurulan dev sahneye ilk olarak Soner Sarıkabadayı çıktı.

Daha sonra Sefo ile Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut sırayla sahne alarak sevilen parçalarını seslendirdi.

“Mr. Dosso Dossi” kimliğiyle sahne alan Eraslan ise sergilediği DJ performansı, ışık ve havai fişek gösterisiyle konsere katılanlara coşkulu anlar yaşattı.

“Şırnak’ımızı, Cizre’mizi daha güzel yarınlara hazırlayacağız”

Şırnak Valisi Osman Bilgin, yaptığı açıklamada, Şırnak kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden gelerek alanı dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Güvenli bir bölge haline gelen Şırnak’ta ve ilçelerinde güzel işlerin devam edeceğini ifade eden Bilgin, “PKK terör örgütü başta olmak üzere onun uzantıları bu konserin başarılı olmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Maalesef vatandaşlarımızı tehdit ettiler ama vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Buraya katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“Şırnak’a gitmeyin.” çağrısında bulunanların bölge halkının mutluluğunu istemediğini söyleyen Bilgin, halkı daha mutlu etmek için devlet olarak gerekeni yapacaklarını dile getirdi.

Bilgin, “Şu anda burada bu gece 100 bin kişi vardı. Ben Cizre, Şırnak, Silopi İdil, Beytüşşebap, Uludere, Güçlükonak halkına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve bize güvenin. Sizinle birlikte el ele verince güzel Şırnak’ımızı, Cizre’mizi daha güzel yarınlara hazırlayacağız.” diye konuştu.

“5 Kasım’da Harran’da olacağız”

Hikmet Eraslan da sanata, müziğe önem verdiklerini, Ağrı Doğubeyazıt’ın ardından Cizre’de de olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi.

Amaçlarının Türkiye’nin her tarafına müzik ve sanatın dokunmasını sağlamak olduğunu belirten Eraslan, “Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bu konuda gelişim gösterebilmesi adına sanayi ve turizmin akabilmesi adına Dosso Dossi Holding olarak yaptığımız bir sosyal sorumluluk projesidir bu. Gittiğimiz yerlere tanıtım adına katkı sağlıyoruz.” dedi.

İnsanları mutlu etmek için çalıştıklarını söyleyen Eraslan, 5 Kasım’da da Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde olacaklarını ve aynı etkinliği gerçekleştireceklerini ifade etti.

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Konseri izlemeye gelen Esma Babat, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, “Gerçekten çok eğlendik, bayağı eğlenceli, güzel bir konser oldu. Özellikle Şırnak’ta yapılması ve ünlü sanatçıların gelmesi bizi çok mutlu etti.” dedi.

Cengizhan Arslan da ailesiyle birlikte konsere katıldığını belirterek, “Konser çok güzeldi, iyi ki Cizre’de böyle bir konser düzenlendi. Eğleniyoruz, konserin Şırnak’ta tekrarlanmasını istiyoruz.” diye konuştu.