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27 Nisan 2019
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Citrix, 31 Mart 2019’da sona eren 2019 mali yılı birinci çeyreğinin mali sonuçlarını açıkladı.
Citrix, 31 Mart 2019’da sona eren 2019 mali yılı birinci çeyreğinin mali sonuçlarını açıkladı.
Teknoloji Haberleri

Citrix, 2019’un ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Editör Editör

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Citrix, 31 Mart 2019’da sona eren 2019 mali yılı birinci çeyreğinin mali sonuçlarını açıkladı.

2019 mali yılının ilk çeyreğinde Citrix, 719 milyon ABD doları gelir elde etti. Bu rakam, 2018 mali yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen 697 milyon ABD dolarlık gelirle karşılaştırıldığında yüzde 3’lük bir gelir artışını ifade ediyor.

Citrix’in Başkan ve CEO’su David Henshall, “Workspace çözümleri alanındaki hızlanan gelir artışının desteğiyle ilk çeyrekte sağlam sonuçlar elde ettiğimizi açıklamaktan dolayı mutluyuz,” şeklinde konuştu ve şöyle devam etti: “Workspace çözümlerinden elde edilen gelir yıldan yıla %13 artarak 2012’den bu yana en hızlı artışa ulaştı. Abonelik modeli geçişimiz de başarılı bir şekilde devam ediyor ve abonelik işimizin %60’ını oluşturan SaaS bize %43’lük güçlü bir yıldan yıla artış sağladı.”

2018 mali yılının ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında, 2019 mali yılının ilk çeyreği için elde edilen sonuçlar şöyle:

• Abonelik geliri yüzde 37 oranında artmıştır;

• Ürün ve lisans geliri yüzde 16 oranında düşmüştür;

• Destek ve hizmet geliri yüzde 2 oranında artmıştır;

Citrix yönetimi, 2019 mali yılının ikinci çeyreğinde net gelirin 765 milyon ABD doları ile 775 milyon ABD doları aralığında olmasını hedefliyor. 2019 mali yılı için ise plan net gelirin 3,08 milyar ABD doları ile 3,09 milyar ABD doları aralığında olması.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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