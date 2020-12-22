‘Çıtır’ isimli kediyi, köpeğe parçalatan 2 çocuğa para cezası

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, market sahibi Zehra Kuşçu’nun beslediği hamile kedi Çıtır’ı pitbull cinsi köpeğin önüne atıp, parçalatan kardeş 2 çocuğa, ‘Mala zarar verme’ suçundan yargılandıkları davada 3 bin 640’ar TL ertelemesiz adli para cezası verildi.

Olay, geçen yıl 23 Temmuz’da, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Defne Caddesi’nde meydana geldi. Market işleten Zehra Kuşçu’nun 2,5 yıldır beslediği hamile olan ‘Çıtır’ adlı kedi, iş yerine yakın bir yerde dolaşırken, tasmasıyla pitbull gezdiren 4 çocuğu görüp park halindeki otomobilin altına girdi. Çocuklar, kediyi yakalayıp, köpeğin önüne attı. Kedi, köpeğin saldırısıyla kanlar içinde kalırken, çocuklar kaçtı. Zehra Kuşçu, marketten çıktığında Çıtır’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kuşçu’nun şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin B.P (12), ağabeyi H.P (13), M.Ü.Y (13) ve kardeşi A.Y. (13) olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen 4 çocuk polis tarafından yakalandı.

‘YAŞIMIZIN YETMEDİĞİ YERDE YAŞANTIMIZ YETER’

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne getirilen çocuklar, sağlık kontrolüne getirildikleri sırada gazetecilere, ‘Abilere selam çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter. Denizli çocuğuyuz’ ifadelerini kulandı. Adliyeye sevk edilen H.P., M.Ü.Y. ve kardeşi A.Y., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ev hapsine çaptırıldı. B.P. ise bilgisine başvurulduktan sonra ailesine teslim edildi.

KARAR ÇIKTI: 3 BİN 640 TL CEZA

Adana 4. Çocuk Mahkemesi’nde H.P., M.Ü.Y ve kardeşi A.Y. hakkında ‘mala zarar verme’ suçundan dava açıldı. Yapılan yargılama neticesinde H.P. beraat etti. Mahkeme M.Ü.Y. ve kardeşi A.Y.’ye 3 bin 640’ar TL adli para cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakma kararı ve erteleme kararı uygulamadı. Çocukların daha önceki suç kayıtları ve kasıtlarının yoğunluğu nedeniyle cezada indirim de yapılmadı.

Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Avukat Gülşah Görür, mahkemenin alt sınırdan uzaklaşarak karar verdiğini ancak yetersiz bulduklarını belirtirken, “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu değişmedikçe ve hayvana şiddet, işkence ve kötü muamele suç olarak nitelendirilip Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılmadıkça, ne yazık ki adaletin tecelli ettiğini ve kararların kamu vicdanını tatmin ettiğini söylemek hiçbir zaman mümkün olmayacak” dedi.

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