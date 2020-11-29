Çit demiri hırsızlığına jandarmadan suçüstü

Çankaya Belediyesi, pandemi sürecinde vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. İlçedeki 230 taksi durağına 4 bin adet maske, kolonya ve dezenfektan dağıtan Çankaya Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulları ziyaret ederek 2 bin maske ve kolonya seti armağan etti.