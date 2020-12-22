Çırılçıplak soyup Halkalı sokaklarında dolaştırdılar

İstanbul (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE Halkalı’da M.T., boşanma aşamasındaki eşi B.T. ile ilişki yaşadığını iddia ettiği M.K.’yı soyup caddede çıplak halde gezdirdi. O anları ise vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti.

İddiaya göre eşi B.T. ile boşanma aşamasında olan M.T, eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü M.K.’yi konuşmak için bir yakını aracılığıyla çağırdı. Konuşmayı kabul edip buluşma noktasına gelen M.K .ile M.T arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

M.T. yakınının da yardımıyla darp ettiği M.K.’yi çırılçıplak soydu. Daha sonra ikili kollarına girdikleri M.T.’yi cadde boyunca dolaştırdı. O anları ise vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Olay yerinde devriye görevi yapan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çıplak adamın üzerini çöp poşetiyle kapattı. Gözaltına alınan 3 kişi, Halkalı Polis Merkezi’ne götürüldü. M.T., M.K’dan şikayetçi olurken M.K’nin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi. 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.