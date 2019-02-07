Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Türkiye ziyaretini değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Rahmi İncekara, “Çipras bu ziyaretiyle ülkesine ‘ben artık sorunlarından arındırılmış Yunanistan kurguluyorum’ mesajı veriyor” dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Rahmi İncekara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine dün Türkiye’ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın temaslarını değerlendirdi. Ziyaretin özellikle Doğu Akdeniz ve Ege ‘de yaşanan krizler için önemli olduğunu vurgulayan Dr. İncekara, “Yunanistan’ın dış politikasında esneme var. Bu esneme yumuşamayı da beraberinde getiriyor. Çipras’ın ‘Kıbrıs meselesi çözülürse kravat takarım’ açıklaması oldukça önemli. Çünkü Çipras kravat takmayı sevmiyor. Bu noktada Kıbrıs meselesinde çözüm olabilir mi? Tartışmalarını da başlattı” diye konuştu.

İLİŞKİLERDE SICAK RÜZGARLAR ESİYOR

Ziyaretin özellikle Doğu Akdeniz ve Ege’deki yaşanan krizlerin yumuşatılması çerçevesinde olduğunu belirten Dr. İncekara, ” İki ülke arasındaki krizlerin Çipras’ın ziyaretiyle yumuşadığını gözlemliyoruz. Çipras, mülteciler konusunda Türkiye’ye ciddi destek veriyor. Şu anda sıcak rüzgarlar esiyor. Ama buradaki en önemli noktanın ekim ayında Yunanistan’da yapılacak olan seçimler olduğunu düşünüyorum. Çipras’ın ziyaretini daha çok iç kamuoyuna mesaj vermek olarak değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

Ekimde Yunanistan’daki seçimleri hatırlatan Dr. Rahmi İncekara, “Özellikle Ruhban Okulu ve Ayasofya ziyareti, Türkiye ile diplomatik anlamdaki yakınlaşmalar, dış politikada daha esnek ve yumuşak yol izlenmesi ülke içerisinde ‘ben artık sorunlarından arındırılmış Yunanistan kurguluyorum’ mesajıdır. Seçim öncesi, Çipras iç politikada, “Ben artık Yunanistan’ın daha istikrarlı, barışçıl yöntemlerle idare edeceğim’ izlenimi veriyor. Çipras Yunanistan açısından başarılı bir lider, seçimlerde de başarı gösteriyor” dedi.

YUNANİSTAN ENERJİ KEŞFİ Mİ YAPTI?

Aleksis Çipras’ın Türkiye ziyaretinde çok önemli konular olduğunun altını çizen Dr. İncekara, “Bunlardan bir tanesi de Ege ve Doğu Akdeniz’de yaşanan krizlerin çözülmesine yönelikti. Buradaki enerji denkleminde Yunanistan’ın rolü önemli. Yunanistan, Kıbrıs adasında, 10 numaralı parselde, ABD menşeli Exxon petrol şirketine 2017 yılında sondaj izni verdi. Dolayısıyla acaba Yunanistan enerji keşfi mi yaptı? sorusunu öne çıkıyor. Eğer Yunanistan enerjiyi keşfettiyse bu çok önemli bir gelişme ve enerji güvenliği artık ön plana olur. Dış politikadaki yumuşamanın nedenlerinden bir tanesi de bu olabilir” diye konuştu.

RUHBAN OKULU ZİYARETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Ruhban Okulu ziyaretinin oldukça anlamlı olduğunun altını çizen Dr. İncekara, “10-15 yıldır bu okulun tekrar açılıp açılmaması gündemdeydi. Çipras, ruhban okulunun tekrar açılma düşüncesine yönelik aslında iç politikaya mesaj gönderiyor” dedi.