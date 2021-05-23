Cipin, TIR’a çarptığı kaza kamerada

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA’nın Ereğli ilçesinde, cipin sollamak isterken çarptığı TIR, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. TIR’da sıkışan yaralı şoför Durmuş Karakuyu, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Konya- Adana yolu Hortu Mahallesi yakınında meydana geldi. Turan Erduran yönetimindeki 42 ADV 269 plakalı cip, iddiaya göre sürücüsünün sollamak istediği Durmuş Karakuyu’nun kullandığı 33 NNA 88 plakalı TIR’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan TIR, şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan yaralı sürücü Karakuyu, ihbar üzerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Karakuyu, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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