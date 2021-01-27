Cip su kanalına devrildi; 1’i ağır, 2 yaralı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulus’tan sonra Dışkapı’da da yeni barınma evini hizmete açtı. Kalacak yeri olmayan ya da kimsesiz vatandaşlara kucak açan iki barınma evi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde 365 gün 24 saat ücretsiz hizmet veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlilere seslenerek, “Sokakta kalan vatandaşlarımızı Başkent 153 hattımızdan lütfen bize bildirin” çağrısında bulundu.